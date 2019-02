Horóscopo 2019 de hoy sábado 2 de febrero

Aries: Domina tus ansias de gastar si no quieres ver alterado tu presupuesto. Recuerda que ya estamos en época escolar.



Tauro: Hoy será un día para no olvidar, pues conocerás a una persona que te cautivará como estabas esperando.



Géminis: No vuelvas al pasado, ten en cuenta que esa persona te hizo daño. No cometas los mismos errores.



Cáncer: Aprovecha tu tiempo libre para conversar más con tus familiares. Guarda dinero para el futuro.



Leo: Una persona te hará una propuesta que podría cambiar tu vida, analiza y consulta con los seres queridos.



Virgo: Debes visitar al médico por esa dolencia, no esperes a último momento. Trata de hacer dieta.



Libra: Evita las discusiones con tu pareja. Demuéstrale con hechos lo mucho que la amas.



Escorpio: No descuides tu apariencia personal. Por más problemas que tengas, procura no dar una mala impresión.



Sagitario: Descubrirás facetas hasta ahora desconocidas en el amor. Cuidado con el estrés.



Capricornio: Piensa bien antes de tomar decisiones, la familia es primero y debes darle su lugar al ser amado.



Acuario: No te cierres en una sola idea y escucha la opinión de otras personas. No incurras en gastos innecesarios.



Piscis: Te sorprenderás con una buena noticia, aunque eso ya se veía venir. Cumple tus promesas.