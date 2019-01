Horóscopo 2019 de hoy sábado 26 de enero

Aries: Podrías dejar de lado algunos proyectos personales por falta de tiempo. No te de-sanimes.



Tauro: Tendrás éxito en los negocios. Aprovecha ese dinero extra que llega a tus manos. Buena vibra.



Géminis: Las penas pronto desaparecerán. Recuerda, las heridas sanan eventualmente. Vendrán mejores momentos.



Cáncer: No dejes que otros influyan en tu estado de ánimo. Que nadie te quite esa felicidad que te caracteriza.



Leo: Tu carisma cautivará a esa persona que te interesa. Pronto, esa amistad se convertirá en amor.



Virgo: Podrías estar comprometiéndote en tareas que, quizá, no puedas cumplir. Mide bien tus tiempos.



Libra: Cuidado con los frecuentes dolores de cabeza, podrían tratarse de algo más serio. Acude al médico.



Escorpio: Esfuérzate en practicar algún deporte y que no sea una excusa la falta de tiempo. Te sentirás mejor.



Sagitario: Es el momento de renovar tu promesa de amor. Sorprende a tu pareja con un detalle. Serás feliz.



Capricornio: Hoy es un buen día para viajar; si no se puede, busca salir a pasear con la familia o los amigos.



Acuario: Tus superiores notan la calidad de tu trabajo. Sigue poniendo empeño, que llegarás lejos.



Piscis: Te comienzas a ilusionar con un nuevo amor. Eso es bueno, pero siempre con los pies sobre la tierra.