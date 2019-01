Horóscopo 2019 de hoy sábado 5 de enero

Aries: No pierdas la calma ante esas palabras que buscan dejarte mal. Tú sabes lo que vales, sigue adelante.



Tauro: Encontrarás una salida para ese problema que te tenía preocupado. Éxitos y nuevos retos en el trabajo.



Géminis: Ten cuidado con los excesos, de lo contrario tu salud se puede perjudicar. Noticias de un amigo.



Cáncer: Buen día para el amor y las relaciones con la familia. Brinda lo mejor de ti. Evita la sal en exceso.



Leo: Una invitación te da la oportunidad de conversar con una persona que te ayudará mucho.



Virgo: La vida está llena de tropiezos y dificultades que nos enseñan a mejorar cada día. Esfuérzate más.



Libra: Evita las discusiones y dedícate a trabajar con mente positiva. La suerte está de tu lado.



Escorpio: Con la salud no se juega, necesitas tomarte un descanso. Una persona piensa en ti.



Sagitario: Tendrás que esforzarte al máximo para lograr tus metas, pero vas por buen camino.



Capricornio: Pon en orden tus ideas y dale valor a lo que tienes a tu lado. Conseguirás lo que tanto deseas.



Acuario: Te sientes atada a una relación y no sabes si es para bien o mal. Toma buenas decisiones.



Piscis: Haz lo que dice tu corazón, es la mejor receta para sentirte bien. Conversa y aclara dudas.