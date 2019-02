Horóscopo 2019 de hoy viernes 1 de febrero

Aries: Tu carisma y buena vibra te permiten cultivar amistades, pero ten cuidado con gente malintencionada.



Tauro: Necesitas hacer una pausa para tomar un nuevo impulso. Vas por buen camino, aunque necesitas innovar.



Géminis: Los errores son parte de la vida, lo importante es no volver a cometerlos. Controla ese mal carácter.



Cáncer: En el amor, es preciso que analices bien las cosas, no te dejes llevar por las primeras impresiones.



Leo: Posees energía y fuerza mental para lograr tus metas. Si algo salió mal, es cuestión de esforzarse más.



Virgo: Hay algo que te tiene intranquilo, pon en la balanza lo bueno y lo malo que ha pasado por tu vida.



Libra: Si estás con pareja, brinda lo mejor de ti. Si no es el caso, saca a relucir tus cualida- des. Te irá bien.



Escorpio: No hagas una tormenta en un vaso con agua, cada cosa tiene su momento. Es hora de iniciar proyectos.



Sagitario: Te gusta mantener todo bajo control, pero a veces exageras. Evita causar problemas.



Capricornio: En estos días estás muy sensible, levanta el ánimo, no te dejes llevar por la melancolía.



Acuario: Eres el dueño de tu destino. Si quieres conseguir lo que te propones, lucha por lograrlo.



Piscis: Esa persona especial ve la posibilidad de acercarse a ti. Tal vez sea un buen momento. Relájate.