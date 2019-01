Horóscopo 2019 de hoy viernes 18 de enero

Aries: Deja de lado las dudas y decídete a realizar los cambios que hagan falta. Tu familia te necesita.



Tauro: Lograrás solucionar asuntos del pasado. Tu economía está en crecimiento, pero debes ahorrar.



Géminis: El día te dará la oportunidad de demostrar todo lo que vales. Muestra lo mejor de ti.



Cáncer: Aprovecha el tiempo para cosas que te ayuden a sobresalir. Evita los malos comentarios.



Leo: Debes aprender a ser más tolerante con los demás. Buena ocasión para ganar un dinero extra.



Virgo: No acumules tantas responsabilidades ni compromisos. Recibirás una interesante oferta.



Libra: Verás que un deseo se convierte en realidad. Tendrás que tomar una decisión importante.



Escorpio: Trata de encontrar el camino que sea más fácil para obtener aquello que buscas. Relájate.



Sagitario: Sorpresas agradables en tu vida afectiva. No sientas miedo de decir lo que piensas.



Capricornio: Procura no hacer cosas sin pensarlas bien, pues te puedes arrepentir. Un amigo requiere de tu consejo.



Acuario: Necesitas que tus momentos de ocio sean realmente para relajarte. Utiliza bien ese dinero.



Piscis: Estás viviendo una etapa de cambios que serán positivos para ti. Escucha a ese amigo.