Horóscopo 2019 de hoy viernes 22 de febrero

Aries: Deja atrás la apatía, decídete a conquistar tus sueños. Verás que muy pronto alcanzarás lo que deseas.



Tauro: Si tienes malos hábitos, haz el esfuerzo por cambiarlos. Pon en orden tus ideas y avanza para mejorar.



Géminis: Basta de lamentarte, levanta ese ánimo. Re-cuerda que la mente es poderosa y capaz de lograr cambios.



Cáncer: Lo mejor es no volver al pasado, pues puedes arrepentirte. Alguien está impresionado por tu forma de ser.



Leo: Evita el estrés, cuida tu salud y saca conclusiones positivas de lo que está pasando. Al final, te sentirás mejor.



Virgo: Los conflictos no te llevarán a nada bueno, más bien busca el diálogo. Alguien de tu entorno te necesita.



Libra: Rodéate de gente que te pueda ayudar a crecer personal y profesionalmente. Deja de lado las frivolidades.



Escorpio: Las cosas se presentan confusas y surgen las dudas. Esa persona se siente muy ligada a ti. Confía.



Sagitario: Hay envidia a tu alrededor, ten cuidado. Sé más reservado con tus asuntos personales y esfuérzate más.



Capricornio: Todo lo que hacemos trae consecuencias. No te adelantes ni juzgues sin conocer bien el tema.



Acuario: Vives un mo-mento especial en el plano profesional. Alguien suspira en silencio por ti, dale la oportunidad.



Piscis: Te sientes contrariado por algunos problemas familiares. Mantén la calma y ve la manera de solucionarlos.