Horóscopo 2019 de hoy viernes 4 de enero

Aries: Trata de descansar más, es muy importante para tu salud. Buen momento para nuevos proyectos.



Tauro: Vives tiempos de cambios, pero son buenos para ti. Da lo mejor y prepárate para el futuro.



Géminis: Alguien buscará sorprenderte con una propuesta. Evita las discusiones con la gente de tu entorno.



Cáncer: Tu pareja necesita de tu comprensión en estos momentos. Verás concretado un viejo sueño.



Leo: Un ingreso extra ali- viará tu economía, pero utilízalo bien. Conserva la calma en estos momentos.



Virgo: Tienes la oportunidad de mejorar gracias a tu capacidad de trabajo. Demuestra lo que vales.



Libra: Una buena noticia puede alterar tu ritmo de vida. Supera las dificultades y habla con esa persona.



Escorpio: Día favorable para expresar lo que deseas. Sientes ganas de vivir plenamente. Hazlo.



Sagitario: No des tanta importancia al dinero, este llegará. Cuidado con decir cosas ofensivas.



Capricornio: Podrás compartir algunos de tus deseos y encontrarás comprensión. Esa persona te extraña.



Acuario: Comparte más tiempo con los seres que amas. Evita desarreglos físicos y dedícate a lo tuyo.



Piscis: Trata de sonreír un poco más, disfruta de la vida. No pierdas tiempo en cosas que no valen la pena