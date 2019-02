Horóscopo 2019 de hoy viernes 8 de febrero

Aries: Ahora es cuando debes mostrar serenidad, las cosas van por buen camino. Lle- gará lo que tanto esperas.



Tauro: No te dejes vencer por las dificultades. Es tiempo de renovarte personal y profesionalmente.



Géminis: Si tienes un dinero extra, debes invertirlo en algo seguro o ahorrarlo. Tu familia espera mucho de ti.



Cáncer: Aprende a expresar tus sentimientos con las personas adecuadas. Más cuidado con tu alimentación.



Leo: La vida da vueltas y es importante actuar siempre por el lado correcto. Todo saldrá según lo planeado.



Virgo: Aunque te resulte difícil, mantén la calma ante situaciones inesperadas. Te irá bien.



Libra: Debes tener más confianza en ti mismo y arriesgar cuando sea necesario. Guarda ese dinero.



Escorpio: No permitas que otras personas tomen decisiones en tu vida familiar. Aparta el pesimismo.



Sagitario: Las cosas caen por su propio peso, no hay que forzarlas. Una excelente noticia te alegra el día.



Capricornio: Es importante que actúes de acuerdo a tus principios, no te dejes influenciar por terceras personas.



Acuario: Gente extraña puede perjudicarte, sé precavido. Un bonito detalle te hará sonreír. Actúa.



Piscis: Deja de lamentarte por las cosas que pasaron, tienes que esforzarte más para lograr lo que deseas.