Horóscopo 2019 Piscis: Todo lo que debes saber en la salud, dinero y amor | VIDEO

Este 2019 tu economía estará en alto. Es el año del amor, Piscis, del renacer. Tu mejor mes, según el Horóscopo de Soralla de los Ángeles, será en febrero. Tendrás un brillo especial este nuevo año y florecerás en cada cosa que emprendas.



El 2018 fue un año duro, pero este 2019 promete para ti, Piscis. Tendrás decepciones por parte de una persona que tú creías que era muy importante para ti, pero lo superarás con el tiempo

Amor: Es el año ideal para comprometerse, casarse o, si no tienes pareja, encontrarás a tu alma gemela. Incluso podrías salir con alguien unos meses, pero te puede salir bien o te puede salir mal. De todas formas, tú estarás tan centrado en tu trabajo, que el amor no será tu prioridad.



Dinero: Tendrás muchas oportunidades. El mes de abril es ideal para emprender empresa o hacer algo nuevo y para arriesgar, Piscis. Tendrás muy buena intuición, para las inversiones y ahí dónde inviertas, te dará buenos beneficios. Tú eres valiente con las inversiones. Tienes claro, que si pierdes, no pasa nada, porque puedes volverlo a ganar

Salud: Cuida mucho tu alimentación. Podrías sufrir malestares estomacales. Te vas a cuidar muchísimo haciendo deporte, con una dieta sana y en el salón de belleza. Querrás estar siempre guapa y en forma. A medida que transcurra el año, te irás encontrando mejor y más fuerte. Cuida tus puntos débiles, que son: los pies y el corazón.



Número de la suerte: 14

Color: Rosado