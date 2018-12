Horóscopo 2019 Sagitario: Esto es lo que te deparan los astros para el nuevo año | VIDEO

Este 2019 te marca el fin de algo y el inicio de algo nuevo. Será un año lleno de cambios que puede impactar positiva o negativamente en los Sagitarios. Para Soralla de los Ángeles, en este nuevo ciclo deberás enfocarte más en tu vida y no en los demás, de lo contrario todo podría convertirse en un verdadero caos.



Amor: En el amor vas a triunfar, a tener todo lo que vienes pensando a futuro. Para aquellos Sagitarios que tienen pareja el 2019 no les trae un buen pronóstico dado que es muy probable que muchas relaciones lleguen a su fin, en especial si no se han construido con buena comunicación y confianza que son dos de las bases fundamentales de la convivencia y el mutuo cariño. Para superar estos obstáculos se sugiere mayor atención a la pareja, pues las diferencias en cuanto a ideas y personalidad serán una variable fija durante los 365 días del año.

Dinero: Es un año para no hacer inversiones, para no asociarte porque tu solo vas a crecer y ser ganador en todo lo que haces. Sagitario, el 2019 te marca el mes de abril como el mejor de todo el año para invertir y crecer en todos tus negocios. En el campo laboral la disciplina será su mejor aliada, pues se pronostica que los nativos de Sagitario por fin concluyan ese proyecto por el que tanto han trabajo, pues ya basta de tantas distracciones.



Salud: La mayoría de los sagitarios ha dejado a un lado su rutina de ejercicios y el estilo dinámico que llevaban. Sin embargo, este año las cosas volverán a su rumbo en lo que respecta a este aspecto que ayuda al cuerpo a estar sano. Experimentarán nuevas actividades físicas que despertarán su interés y que no les hagan desistir con facilidad.



Número de la suerte: 1

Color: Plateado

Horóscopo 2019 ARIES

Horóscopo 2019 Aries Horóscopo 2019 Aries

Horóscopo 2019 TAURO

Horóscopo 2019 Tauro Horóscopo 2019 Tauro

Horóscopo 2019 GÉMINIS

Horóscopo 2019 Géminis Horóscopo 2019 Géminis

Horóscopo 2019 CÁNCER

Horóscopo 2019 Cáncer Horóscopo 2019 Cáncer

Horóscopo 2019 LEO

Horóscopo 2019 Leo Horóscopo 2019 Leo

Horóscopo 2019 VIRGO

Horóscopo 2019 Virgo Horóscopo 2019 Virgo

Horóscopo 2019 LIBRA

Horóscopo 2019 Libra Horóscopo 2019 Libra

Horóscopo 2019 ESCORPIO