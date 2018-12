Horóscopo 2019 Virgo: Descubre qué te depararán los astros para este nuevo año | VIDEO

El 2019, según el Horóscopo de Soralla de los Ángeles, será el año de los viajes, del renacer, pero sobre todo del ahorro. "A cuidar la platita y a no invertirla hasta mediados de año".



La bonanza para los Virgo será a partir del mes de junio. "Es el momento de arrancar, el momento de arriesgar en todo lo que quieres concretar". Definitivamente, este 2019 es tu mejor año y es algo que debes tenerlo en cuenta.

Amor: Eres afortunado y bendecido Virgo. Una persona llega a tu vida (si estás soltero) y vas a darte una oportunidad en el amor y hasta puedes llegar al altar. Si tienes pareja, has idealizado a la persona que debería estar a tu lado, por lo que te puede costar un poco hacer que se adapte a esa nueva persona en la que te has convertido. Va a ser un reto para ti.



Dinero: Proyectos, viajes y todo lo que tengas en mente será el momento de ponerlo a trabajar. Junio es tu mejor mes, Virgo. A tenerlo en cuenta. Buscas más la estabilidad y tener un trabajo cómodo, que cubra bien tus necesidades, pero no serás demasiado ambicioso. Habrá armonía en casa y te hará ilusión comprar ese 2º domicilio o/y mudarte de casa. Si te compraras un departamento o una casa, te saldrá todo bien y será exactamente lo que andabas buscando.

Salud: Es un año maravilloso para los Virgo, pero hay que tener especial atención a la circulación de la sangre, de las dolencias de las piernas, porque este año vas a estar un poco débil. A partir del 7 de Marzo, las cosas cambian y lo que te conviene es hacer ejercicio de forma más suave. No tienes que preocuparte, porque estarás bien, solamente tendrás molestias y pequeñas enfermedades sin importancia. Tus puntos débiles, a partir de esa fecha serán: la espalda, cuello, tobillos, la garganta.



Tu número de la suerte: 1

Color: anaranjado

