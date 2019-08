Horóscopo del 23 de agosto de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Deja de lado a personas que llegan a ti con mala vibra. Respira hondo y piensa en lo mejor para los tuyos.



Tauro: Llega una noticia inesperada que te pondrá de buen humor. Un amor del pasado te recuerda con cariño.



Géminis: Te gusta tener todo bajo control, pero a veces exageras. Busca la armonía, evita discusiones.



Cáncer: Te sientes sensible por situaciones que te han afectado, pero es tiempo de seguir creciendo.



Leo: Eres el dueño de tu destino. Si deseas conseguir lo que te propones, lucha por lograrlo. Te irá bien.



Virgo: Debes evitar los conflictos, no se saca nada peleando. Ten más cuidado con tu economía.



Libra: Buen día en lo laboral, los resultados serán satisfactorios. Esa persona te dará la mano.



Escorpio: Deberás tomar decisiones, es hora de poner en la balanza lo bueno y lo malo. Escucha consejos.



Sagitario: Las cosas pasan por algo, deberías hacer una autocrítica y sacar conclusiones para el futuro.



Capricornio: En el campo amoroso, es preciso que analices bien lo que sientes, no te dejes llevar por impulsos.



Acuario: No permitas que te deslumbren las apariencias, lo más importante es lo que uno lleva en el corazón.



Piscis: Sé más práctico, cumple tus deberes y te sentirás bien. Evita hacer gastos fuera de tu presupuesto.