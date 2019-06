Horóscopo del martes 25 de junio de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Paciencia y buen humor ante las adversidades. Todos tenemos problemas, saldrás adelante con buen criterio.



Tauro: Evita complicarte con negocios inciertos o juegos de azar. Te puedes arrepentir de una mala decisión.



Géminis: Estás de mejor ánimo y eso te ayudará a superar los inconvenientes. Recibirás una grata noticia.



Cáncer: Buen día para expresar tus sentimientos y concretar algunas ideas que dan vueltas por tu cabeza.



Leo: Respira hondo y piensa con tranquilidad si te conviene aceptar esa propuesta. Expresa tus ideas con calma.



Virgo: No caigas en provocaciones que no te llevarán a nada bueno. Escucha opiniones que te ayuden a superarte.



Libra: Pon en práctica esas ideas, que no se queden en promesas. Una persona del sexo opuesto se acerca con interés.



Escorpio: Déjate llevar por lo que dicte tu corazón y tu intuición. Si tienes un dinero extra, inviértelo.



Sagitario: Todos nos equivocamos, evita juzgar a esa persona. Controla esos impulsos y brinda siempre lo mejor.



Capricornio: No te dejes intimidar por nadie, menos por personas conflictivas. Cuidado con las cosas que dices.



Acuario: Estás dejando pasar un valioso tiempo que será complicado de recuperar. Toma decisiones correctas.



Piscis: Pon todo de tu parte para alcanzar las metas que te has propuesto. Llega la ocasión que esperabas.