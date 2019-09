Horóscopo del 25 de septiembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones | Salud, dinero y amor

Aries: Considera el punto de vista de tu pareja o familia. Busca rodearte de gente positiva y entusiasta.



Tauro: Tienes un gran potencial, no te desesperes por pequeños obstáculos. Saldrás adelante.



Géminis: Controla esos arranques de malhumor, podrías hacer sentir mal a alguien que te quiere mucho.



Cáncer: Los éxitos llegarán más pronto de lo que esperas, continúa dando lo mejor de ti. Ten paciencia.



Leo: Es hora de cambios, pero debes estar preparado. Evita el estrés, al final todo resultará bien.



Virgo: Tendrás que arriesgar si es que deseas conseguir lo que buscas. No temas a nuevos retos.



Libra: Deberías aceptar los comentarios que buscan corregir los errores. Nadie es dueño de la verdad.



Escorpio: No te culpes por las fallas de otros, es hora de avanzar y cumplir tus metas. Hazlo.



Sagitario: Tus sentimientos te llevan por el camino correcto. Esas propuestas serán bien recibidas.



Capricornio: A veces es necesario ceder y aceptar algunas cosas. Tu personalidad impacta. Buena noticia.



Acuario: Las cosas caen por su propio peso, ahora te das cuenta de ello. Llega una noticia inesperada.



Piscis: Toma conciencia de tus verdaderas necesidades. A veces, pierdes el tiempo en frivolidades.