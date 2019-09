Horóscopo del 26 de septiembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones | Salud, dinero y amor

Aries: El amor tocará tu puerta, si ya lo tienes, dale lo que se merece. Tiempo de planear proyectos.



Tauro: Ser más tolerante y comprensivo te hará mejor ser humano. Una buena noticia te alegrará el día.



Géminis: Una persona especial te ayudará a resolver algunos inconvenientes. Paciencia y buen humor.



Cáncer: Busca ayuda cuando no puedas solucionar las cosas tú mismo. Deja de lado los malos pensamientos.



Leo: Las cosas van por buen camino, pero es necesario mantener la humildad. Llega algo novedoso para ti.



Virgo: Superarás varios obstáculos en tu vida. Haz caso a lo que dice tu corazón y vive en paz.



Libra: Las cosas pasan por algo, no te detengas en este momento. Una persona del sexo opuesto se acercará.



Escorpio: No dejes a medias ese proyecto que emprendiste con entusiasmo. Verás un sueño hecho realidad.



Sagitario: Analiza bien los hechos para decidir ese asunto sentimental. No vuelvas a cometer los mismos errores.



Capricornio: Por fin recibirás esa llamada que tanto esperabas. Una propuesta de negocio te ilusionará.



Acuario: Excelente día para intercambiar ideas y cumplir compromisos. Una persona especial te dará una sorpresa.



Piscis: Podrían surgir inconvenientes en el hogar. Toma las cosas con calma y evalúa lo que te conviene.