Horóscopo 2018 del 28 de junio

Aries: Evita complicarte la vida y busca nuevas alternativas para salir adelante. Cuidado con esos malestares.



Tauro: Cambia de planes en el ámbito laboral. Una persona cercana te confesará algo importante.



Géminis: No te obsesiones con resolver todos los problemas, acabarás agotado mentalmente. Todo con calma.



Cáncer: Se presentan cambios y debes estar preparado. La suerte está de tu lado, ten fe en lo que haces.



Leo: Pronto pasará la tormenta, por ahora es tiempo de reflexión. Pon más atención a los asuntos laborales.



Virgo: No hagas cosas de las que te puedas arrepentir. Tendrás la posibilidad de ganar un dinero extra.



Libra: Algunos temas familiares te pueden incomodar, es mejor decir las cosas claras. Cuida tu alimentación.



Escorpio: Tienes muchos sueños, es tiempo de poner los pies sobre la tierra y empezar a actuar. Todo saldrá bien.



Sagitario: Tu pareja necesita más de ti, se siente postergada. Posibles conflictos en el trabajo.



Capricornio: No te ilusiones tan rápido con esa persona, podrías volver a salir lastimado. Cumple tus obligaciones.



Acuario: Mantente firme en la decisión que tomaste, porque es la correcta. Tu familia te apoya. Hazlo.



Piscis: Podrías sentirte desencantado en el amor. Será mejor que reflexiones. Encontrarás respuestas, ánimo.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE