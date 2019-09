Horóscopo del 28 de septiembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Evita los celos desmedidos con tu pareja. Prepárate para dar el gran salto profesional. Tú puedes.



Tauro: Pasas por una etapa de reflexión, no te culpes por acciones que no fuiste capaz de impedir. Todo saldrá bien.



Géminis: A veces te apresuras y juzgas sin tener las cosas claras. Un familiar te da buenas noticias. Sonríe.



Cáncer: Tiendes a idealizar a tu pareja, piensa que ella te acepta tal como eres. Controla tus emociones.



Leo: Pon más atención a tu trabajo, no des importancia a cosas que no valen la pena. Bebe más líquidos.



Virgo: Hoy será un día de mucho entusiasmo, pero primero cumple con tus obligaciones familiares.



Libra: Con actitud positiva, los problemas serán superados. Necesitas descansar un poco más.



Escorpio: Hay gente que desea verte mal. Levanta el ánimo y recuerda que con esfuerzo, todo se puede.



Sagitario: Aprende a aceptar antes que juzgar al ser amado. Tu cansancio proviene de la falta de ejercicios.



Capricornio: Actúa con sensatez y toma en cuenta el punto de vista de tu pareja. Procura rodearte de gente positiva.



Acuario: Pon en orden tus asuntos laborales. Tal vez una actitud más audaz te beneficiará en las finanzas.



Piscis: Vives una época muy activa en tu vida amorosa. Tu autoestima es baja, valórate un poco más.