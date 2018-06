Horóscopo 2018 del 29 de junio

Aries: Si tienes tiempo, dedícalo a hacer lo que más te gusta. No temas decir lo que piensas. Vive a plenitud.



Tauro: Debes ser firme en tus convicciones. Cuídate de gente oportunista que busca dejarte mal.



Géminis: Te sientes mejor de ánimo, ahora entiendes que la fe mueve montañas. Comparte más con la familia.



Cáncer: Día ideal para respirar aire puro y, si es posible, practica ejercicios. Una llamada te pondrá contento.



Leo: El esfuerzo que haces tendrá su recompensa, pero sería bueno que te des un tiempo para actividades espirituales.



Virgo: Es feriado, si dispones de tiempo, armoniza con tus seres queridos. Pronto se cumplirá ese deseo.



Libra: La verdad sale siempre a la luz, saca conclusiones de lo que has vivido. Te tocará enfrentar nuevos retos.



Escorpio: Hoy es un buen día para demostrar lo que sientes a tus seres queridos. Te llevarás una grata sorpresa.



Sagitario: Estás cometiendo los mismos errores del pasado y eso te puede pasar la factura. Es hora de recapacitar.



Capricornio: Alza la mirada, analiza bien qué es lo que te conviene y da solución a esos problemas. Confía.



Acuario: No te duermas en tus laureles, busca nuevas oportunidades en el campo laboral. La suerte está de tu lado.



Piscis: Es importante que tengas los pies bien puestos sobre la tierra. Evita juzgar antes de conocer bien el tema.{horóscopo}

