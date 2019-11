Aries: Déjate llevar por tus emociones y lo que sientes. Ten cuidado, una persona cercana busca dejarte mal.



Tauro: Un día con calma y en paz te servirá para recuperar energías. Un familiar te sorprende con un detalle.



Géminis: Debes tener en cuenta los errores del pasado, así podrás avanzar seguro y lograr tus metas. Te irá bien.



Cáncer: Saldrá a relucir tu ímpetu y magnetismo, por lo que vivirás momentos muy intensos con tu pareja.



Leo: Estás esperanzado en lograr muchas cosas buenas, pero a veces caes en el pesimismo. Levanta el ánimo.



Virgo: La esperanza es lo último que se pierde. Vas encontrando un sentido a tu vida, con paciencia se llega lejos.



Libra: Aunque no lo creas, eres afortunado. Trata de aceptar que los problemas existen, pero debes solucionarlos.



Escorpio: Valora lo que hace tu familia por ti. Aprovecha el día para dar un paseo o reunirte con los seres queridos.



Sagitario: Deberías practicar algún deporte, la vida sedentaria te puede pasar factura. Bebe más líquidos.



Capricornio: A veces haces una tormenta por cosas simples, avanza en lo tuyo. La suerte está de tu lado.



Acuario: Hay cosas que no te gustan, pero te estás presionando demasiado. Dedica el día a actividades positivas.



Piscis: Te sientes tenso debido a que has trabajado en exceso y tus emociones han sido intensas. Relájate.