Aries: Cuidado con lo que comes, evita alimentos muy condimentados. Busca relajarte junto a la familia.



Tauro: Domingo ideal para descansar y dejar atrás los problemas cotidianos. Conversa y aclara esas dudas.



Géminis: Expresa tus sentimientos, no te reprimas. Ya no pienses en cosas negativas, levanta ese ánimo.



Cáncer: Excelente cierre de semana para pasarlo con tus seres queridos. Sé justo en tus decisiones, busca la armonía.



Leo: No confíes ciegamente en todo lo que te dicen. En tu hogar, recibirás noticias alentadoras. Sonríe.



Virgo: Es domingo y da lo mejor de ti para que sea un excelente día junto a las personas que amas.



Libra: Controla tus impulsos, usa tus energías en cosas positivas. Verás que todo sale a tu favor.



Escorpio: Sientes que las cosas mejoran para ti y eso es bueno. Aprovecha este tiempo para despejar tus dudas.



Sagitario: Un momento de reflexión es necesario para planear lo que se viene. Cuidado con malos comentarios.



Capricornio: Alguien especial llama tu atención, tal vez podrías darle una oportunidad. Concretas algo para ti.



Acuario: Una persona del pasado llega con buenas noticias. Tendrás que definir un tema importante en tu hogar.



Piscis: Te encuentras cansado y sin ganas de hacer nada, lo mejor es recuperar energías.