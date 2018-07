Horóscopo 2018 del 5 de julio

Aries: Deberías ver nuevas alternativas de ingreso económico, no te duermas en tus laureles. Hay que innovar.



Tauro: Ten más cuidado con lo que comes, podrías sufrir una indigestión. Una persona cercana te dará una sorpresa.



Géminis: No es bueno que des tantas vueltas a un asunto que no es tan complicado. Busca salidas eficaces.



Cáncer: Hoy es un buen día para expresar todo lo que sientes, has logrado buenas cosas, no te detengas.



Leo: Haz volar tu imaginación, tienes muchas cosas a tu favor, solo debes capacitarte más y ser paciente.



Virgo: Estás soportando una situación que no te hace feliz. Apóyate en gente que de verdad te aprecia.



Libra: Algunas cosas te tienen intranquilo, es necesario que des rienda suelta a tus emociones. Practica ejercicios.



Escorpio: A veces, un buen detalle con el ser amado hace mejorar la relación. Excelente momento para cambios.



Sagitario: Todos cometemos errores, lo importante es aprender de las experiencias. Deja de lado los rencores.



Capricornio: Piensa bien antes de emitir un comentario fuera de lugar. Esa persona se siente atraída por ti.



Acuario: No te dejes atormentar por los recuerdos del pasado. Cambia y mejora en lo que estás fallando. Te irá bien.



Piscis: Haz una pausa en tu vida, replantea algunas cosas y mira el futuro con optimismo. Tendrás una nueva visión.

