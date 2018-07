Horóscopo 2018 del 6 de julio

Aries: Si hay algo que te incomoda, deberías decirlo. Demuestra que eres capaz de lograr lo que te propones.



Tauro: Día especial y con satisfacciones a nivel personal. Evita darle tanto valor a las cosas materiales.



Géminis: No te dejes invadir por la nostalgia, a veces lo bueno tarda en llegar, pero lo disfrutarás.



Cáncer: Te sientes preparado para afrontar lo que se viene. Si algo está mal, lo mejor es cambiarlo.



Leo: Algunos problemas te tienen estresado, deja fluir tus emociones. Llega algo que esperabas hace tiempo.



Virgo: Recuerda que cada cosa que hacemos trae sus consecuencias, piensa bien si vale la pena. Relájate.



Libra: Esa persona muestra interés en conocerte más. Si lo deseas, deberías darle una oportunidad.



Escorpio: Cuidado con gente que muestra malas intenciones. Recuerda que caras vemos, corazones no sabemos.



Sagitario: Vence tus miedos y decídete a aceptar esa propuesta. Reacciona, estás perdiendo el tiempo en frivolidades.



Capricornio: Deberás llegar a un acuerdo con alguien que se muestra intransigente. Una nueva ilusión llega a tu vida.



Acuario: Tú sabes lo que vales, no te detengas ante los obstáculos. Buena etapa para crecer profesionalmente.



Piscis: Te estás dejando vencer por la ansiedad y eso no le hace bien a tu salud. Busca el consejo de gente experimentada