Horóscopo del 6 de septiembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Necesitas hacer una pausa para reordenar tus ideas. No hagas una tormenta en un vaso con agua.



Tauro: Te estás obsesionando con algo que no está a tu alcance. Alguien del pasado busca un reencuentro.



Géminis: No te dejes vencer por el pesimismo, valora todo lo que tienes a tu alrededor. Levanta ese ánimo.



Cáncer: Las cosas no caen del cielo, demuestra que estás preparado para grandes retos. Sí se puede.



Leo: Calma esas inquietudes y escucha a tu entorno familiar. Verás los resultados de tu esfuerzo.



Virgo: Recibirás una propuesta interesante que debes analizar bien. Esa persona te necesita.



Libra: Controla el mal carácter y no dudes en pedir perdón si te has equivocado. Te sentirás mejor.



Escorpio: Recuerda que hay que enseñar con el ejemplo. Una buena acción vale más que mil palabras.



Sagitario: Hay una frase que dice: ‘No hay mal que por bien no venga’. Deja de lamentarte y sigue en lo tuyo.



Capricornio: Tienes la ocasión de cambiar lo que te hace sentir mal. Haz caso a tu intuición y corazón.



Acuario: Las cosas marchan a tu favor, pero no te duermas en tus laureles. Muestra un carácter más amable.



Piscis: Despierta en ti una sensación de crear algo nuevo, de ver otras oportunidades. Decide con calma.