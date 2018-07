Horóscopo 2018 del 8 de julio

Aries: Eres el centro de tu familia, por eso es importante que pienses bien los pasos que vas a dar. Escucha.



Tauro: Día ideal para compartir con los seres que amas, sal de la rutina. Alguien del pasado pregunta por ti.



Géminis: Demuestra que has madurado y eso te da sabiduría. Utiliza ese dinero para algo que realmente valga la pena.



Cáncer: Si no estás de acuerdo en algo, no lo hagas. Recuerda que las cosas forzadas nunca llegan a buen puerto.



Leo: Si tienes tiempo disponible, aprovecha para descansar y recuperar energías. Pronto llegará esa oportunidad.



Virgo: Esa persona espera que te acerques. Deja atrás los problemas y decídete a lograr lo que te propones.



Libra: Come a tus horas y descansa bien, esto te ayudará a sentirte mejor. Recibirás algo que no esperabas.



Escorpio: A veces es bueno dejar fluir las emociones, soltar para aliviar tensiones. Una llamada te pondrá contento.



Sagitario: Domingo es el día perfecto para armonizar y dar lo mejor. Estrecha lazos familiares. Te hará bien.



Capricornio: Te sientes bien de ánimo por los logros de alguien muy querido por ti. En el amor, siempre da lo mejor.



Acuario: Toma con calma lo que sucede y sé prudente. Excelente día para hacer un balance de lo que estamos haciendo.



Piscis: Disfruta cada momento con la mejor actitud. Te harán ver un error que estabas cometiendo, reacciona.

