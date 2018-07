Horóscopo 2018 del 9 de julio

Aries: Pierde el miedo a fallar y encuentra la manera de dar un nuevo rumbo a tu vida. Estás en el momento oportuno.



Tauro: Después de días agitados, ahora ves las cosas con mayor claridad. Llega la noticia que tanto esperabas.



Géminis: Controla ese mal carácter y relájate. Piensa bien los pasos que vas a dar en el campo laboral.



Cáncer: Trata de organizarte lo mejor posible, así tendrás tiempo de cumplir con todas tus obligaciones.



Leo: Haz actividades que te pongan en forma, así mejorarás tu autoestima y te sentirás a gusto. Te enteras de algo que te pondrá de buen ánimo.



Virgo: No gastes lo que no tienes. Cuando te des cuenta, la deuda será enorme y tendrás problemas. Cuidado.



Libra: Si te levantas cansado, tal vez necesitas más horas de sueño. Acuéstate más temprano y cambia algunos hábitos.



Escorpio: Si algo te incomoda, es tiempo de decirlo. Un amor del pasado podría volver a tu vida. Piensa bien.



Sagitario: Tus seres queridos necesitan más que nunca de tu apoyo. En el trabajo, serás reconocido por tus logros.



Capricornio: Es el momento de arriesgarse, aprovecha las oportunidades que se te presentan. Actúa con seguridad.



Acuario: La humildad es muy importante para conseguir lo que uno desea. Esa persona te dará una sorpresa.



Piscis: No te dejes llevar por malos comentarios y brinda lo mejor de ti. Alguien especial llama tu atención con un gesto.

