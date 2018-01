Horóscopo: Cómo actúas en tus relaciones amorosas según tu signo zodiacal [FOTOS]

Antes de iniciar una relación amorosa tratamos de encontrar a una persona que pueda ser, más que un compañero de aventuras, alguien que nos entienda y nos soporte en nuestros peores momentos. Por ello en esta lista podrás conocer las características de cada signo zodiacal y cómo estas actúan cuando están de romance.



ARIES

Es más sexual que romántica. Busca dominar y ganar la admiración de su pareja. Su novio debe ser honesto y directo, incluso cuando hay problemas.



TAURO

Suele tener todo planificado. Es de personalidad necia pero muy leal. Aun así, le agradan las personas sensibles y empáticas.



GÉMINIS

La fidelidad representa un reto ya que es seductora por naturaleza. Está llena de energía y aventura. Le gusta que su pareja la haga sentir segura.

CÁNCER

Cuando una Cáncer se entrega, lo hace con todo y para toda la vida. Valora la lealtad y dependencia, pues le gusta cuidar su relación.



LEO

Es fuerte y persigue su objetivo con mucha pasión. Es generosa y confiada cuando se enamora. Busca un espíritu tan libre como ella.



VIRGO

Siempre se puede confiar en el(la), así que cuidado con decepcionarlo(a). No tolera las infidelidades. Busca a una persona amable y generosa.

LIBRA

Evita el conflicto, si surge algún problema tomará la actitud más diplomática. Es seductora y disfruta de la tranquilidad y la armonía.



ESCORPIO

Es muy desconfiada y suspicaz, pero cuando se entrega, lo hace con todo lo que tiene. Le atraen los hombres honestos.



SAGITARIO

Es extraño que se abra con facilidad. Necesita de alguien que le recuerde lo mucho que la necesita y disfruta estar a su lado.

CAPRICORNIO

Si no está convencida, no se quedará en una relación por mucho tiempo, es impulsiva.



ACUARIO

Rara vez se muestra como es ante su pareja, es liberal, aunque emocionalmente inestable. Odia cuando quien la acompaña no es honesto.



PISCIS

Se adapta fácilmente según la persona con la que está. Necesita a una persona que le demuestre cariño, confort y empatía.