Horóscopo del amor y sexo del 05 de febrero 2018

A quién no le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle buenas relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy sábado 8 de julio.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Comunícate con tu pareja y hazle saber cuánto lo quieres. Pose del día. La silla: El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Comienza el día de manera coqueta y relajada, y tendrás grandes sorpresas en la noche. Pose del día. El perrito: La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Tendrás un día muy ocupado, relájate en la noche con tu pareja. Pose del día. De lado: Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

No traten de hacer demasiadas cosas a la vez, concéntrense en lo que puedan resolver bien. Pose del día. El ventilador: En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Escucha los consejos de tus amistades, te darán una perspectiva nueva. Pose del día. La cruz noruega: La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Piensa bien lo que dirás antes de hablar, o podrías causar malentendidos y peleas. Pose del día. El sacacorchos: Haz que se pare frente a ti y toma la base de tu pene con tus dos manos e introdúcelo lentamente a tu boca.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Divide bien tu tiempo entre todas las personas que te necesiten. No descuides a tu pareja. Pose del día. La cruz noruega: La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Si algo no parece adecuado, no lo hagas hasta que sepas más sobre el tema. Pose del día. El escalador: Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Tendrás muchas actividades estos días, que te mantendrán entretenida, pero no descuides el descanso. Pose del día. El cocinero: Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Si quieres que tu pareja cambie algunos hábitos molestos, no lo regañes. Conversa y negocia con él. Pose del día. El visitante: Los dos de pie enfrente el uno del otro, el hombre estimula con su sexo el de su compañera. Para que haya una perfecta penetración.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Hoy es un gran día para destacar con detalles románticos, así no haya nada especial que celebrar. Pose del día: La milhojas. El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

No hagas planes muy específicos para hoy, las circunstancias te obligarán a improvisar. Pose del día. La nota X: Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris. Si no notas nada, ten en cuenta que va a ser un gran ángulo para él