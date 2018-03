Horóscopo del amor y sexo del 09 de marzo 2018

A quién no le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle buenas relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Planeen algo divertido juntos, pero no descuiden sus momentos de relax. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

No hagas compras impulsivas. Investiga bien, y que tu pareja te aconseje. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Toma la iniciativa. Puedes idear un plan y decírselo a tu pareja. Así tendrán todo bajo control. Pose del día: El sabueso. Tienes que ponerte a cuatro patas, pero esta vez tienes que apoyarte sobre tus antebrazos, arquear la espalda y subir el trasero para que tu pareja pueda acoplarse.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Estarás de mal humor, no dejes que te provoquen o que parezca que buscas una pelea. Pose del día: El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Escojan la idea más alocada que se les ocurra y pónganla en práctica. La pasarán muy bien. Pose del día: 69 - Misionero. Doble pose, doble placer. Son muy sencillas, la primera estimula sus genitales, y la otra hará que tengan un coito muy placentero para ambos.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Hoy tendrás la energía para una gran noche con tu pareja. Déjate llevar. Pose del día: La 69. Lo bueno de esta postura es que te permite controlar la intensidad de la estimulación oral de su clítoris. Si se pone arriba, lo tendrá mucho más fácil hacer magia en la zona del perineo.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Hagan algo especial y dile a tu pareja lo importante que es para ti. Tu pose del día: El trono del rey. Aquí dejarás que ella tome el control. Siéntate en el borde de la cama o en una silla y pídele que se suba encima, de espaldas a ti.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Si comienzan un proyecto hoy, tendrá grandes chances de éxito, así que háganlo. Pose del día: El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Tu relación no tiene que ser seria todo el tiempo. Crea un ambiente divertido y jueguen. Pose del día: Viva la reina. Es una posición súper hot que además te permite tener el control del ángulo y la presión que deseas. También te permite tener algo de estimulación anal.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

No te preocupes de todo lo que pasa por tu mente. Cuéntale a tu pareja y luego olvídate. La pose del día: La milhojas: El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas. Entonces empieza a deslizarse sobre él con movimientos suaves de todo el cuerpo, adelante, atrás.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Hoy tendrás mucha libertad para lo que deseen, así que hagan algo novedoso. Tu pose del día: El tobogán. La mujer está tumbada sobre su tripa relajadamente. Las piernas están ligeramente separadas. El hombre se sienta justo detrás de las nalgas de su pareja, con las piernas a ambos lados de la mujer.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

La noche será propicia para una cena romántica en casa. Demuestra tus dotes culinarias. Pose del día*: *Perro mirando hacia abajo*. Abre tus piernas lo más que puedas para dejar que él te pueda penetrar mucho más profundo. Puedes doblar tus rodillas o mantenerlas firmes, depende de tu flexibilidad.