Horóscopo del amor y sexo del 17 de febrero 2018

A quién no le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle buenas relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy sábado 17 de febrero.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

No te olvides de los detalles. Algo tan sencillo como un abrazo, un mensaje o una pregunta sincera ayuda mucho. Pose del día La silla El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Está bien tener expectativas, pero las ilusiones exageradas no ayudan. Pon los pies en la tierra. Pose del día De lado Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Por más que lo intenten, no podrán controlarlo todo. Aprendan a improvisar y dejarse llevar. Pose del día El ascensor Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Hoy no es un buen día para ceder en todo, dile a tu pareja con firmeza lo que necesitas. Pose del día El ventilador En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

No se apresuren en decidir, esperen a tener la información completa y reflexionen. Pose del día La cruz noruega La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Tienes una gran habilidad para organizar las cosas, pero también escucha las ideas de tu pareja. Pose del día El cocinero Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Es hora de la limpieza, tanto de tu casa como de tus emociones. Te ayudará a renovar tu relación. Pose del día El escalador Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Es hora de la limpieza, tanto de tu casa como de tus emociones. Te ayudará a renovar tu relación. Pose del día Vinyasa Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Aún tienes mucho que descubrir sobre tu pareja, y tu pareja, sobre ti. Encontrar esas cosas les traerá emoción. Pose del día El cocinero Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

El amor requiere esfuerzo de los dos. Antes de culpar a tu pareja, revisa lo que tú has estado haciendo. La pose del día Milhojas El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas. Entonces empieza a deslizarse sobre él con movimientos suaves de todo el cuerpo, adelante, atrás.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Tu generosidad es una gran cualidad. Solo asegúrate de no descuidarte a ti ni a tu pareja por ayudar a otros. Pose del día La nota X Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris. Si no notas nada, ten en cuenta que va a ser un gran ángulo para él.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Las palabras deben estar respaldadas por hechos. Tu y tu pareja tienen que hacer lo que anunciaron. Pose del día La montaña mágica Primero se construye una montaña de cojines en el suelo. La mujer se deja caer en este montón con el tronco hacia adelante. Ella se abraza a las almohadas, mientras él la abraza por detrás.