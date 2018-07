Horóscopo del amor y sexo del 23 de julio del 2018

Cada día Trome.pe te trae el horóscopo del amor y el sexo, con los que puedes saber qué es lo que te deparan los astros en estos aspectos de la vida, para la jornada de hoy.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Un proyecto personal puede ocupar tu tiempo por completo, pero podrías olvidarte de tu trabajo a causa de un romance en secreto y que tendrá que llegar a algunas muy buenas excusas.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tu cuerpo necesita descanso y este es un buen momento para tomar ese descanso. Hoy en día es para disfrutar de la vida en lugar de que rabia a través de él. Tu relación se mantiene en crecimiento mejora el ambiente y tu vida sexual. Si estás solo conseguirás tu objetivo muy pronto.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Hoy tiene la intención de enamorarte. Pero intenta no alterar tus planes y trabajar en ellos de una manera estructurada. Cuanto más organizada sea tu vida, mejor serán los resultados en este aspecto.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

¿Estás sola? Entonces este es el momento para pensar acerca de lo que buscas en una persona para convertirlo en realidad. Usted está muy ocupado con tu transformación actual. Tus sentimientos son muy profundos e introspectivos hoy.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Hoy en día puedes dejar que tu luz brille en todo tipo de relaciones. Puedes contar con algún tipo de aventura amorosa hoy. Una lucha de poder podría ser la consecuencia si no estás de acuerdo con los deseos de esa otra persona.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Las relaciones están en el centro de tu atención hoy en día. Puede acercarse a otros y seguir revoloteando al mismo tiempo. Escucha a tu cuerpo por una vez. ¿Estás recibiendo las señales que te está enviando?



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

El ambiente en tu relación sufre los caprichos de uno de ustedes. Las relaciones son importantes el amor será empujado al primer plano. Traten por un tiempo en enfocarse a actividades de grupo.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Hoy es un buen día para que el amor florezca en tu vida. ¡Prepárate para un sin fin de romances. ¿Eres alguien que siempre se enamora de la persona equivocada? El sexo y el peligro van de la mano para ti.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Invierte tu tiempo en cosas simples y sensuales hoy. Hasta los momentos cotidianos más comunes podrían ser emocionantes. ¿Quieres cambiar? No tengas miedo de deshacerse de algunas cosas.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Las relaciones subyacentes en tu círculo de amigos están experimentando algunos cambios y podrían implicar algunos avances románticos. Realmente disfrutas de los hobbies y estos traerán novedades en el lado sentimental pronto.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Puedes obtener una gran cantidad de cosas de otras personas con esa sonrisa radiante y los ojos chispeantes. Hay un ambiente romántico en el aire. ¿Te sientes como un niño en una tienda de dulces? Sólo tienes que disfrutar



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Parece que la suerte se difunde a tu alrededor. Todos tus conocidos y amigos se enamoran, tienen bebés, compran una casa, etc. Recibirás su propia porción de suerte pronto. Las responsabilidades y limitaciones de tu posición realmente han influido en los últimos tiempos y esto continuará durante un poco más de tiempo. Eres realmente capaz de resolver esa cuestión.