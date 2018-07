Horóscopo del amor y sexo del 27 de julio del 2018

Cada día Trome.pe te trae el horóscopo del el amor y el sexo, con el que podrás saber qué es lo que te deparan los astros para la jornada de hoy.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Ser paciente es bueno, pero no a costa de reprimir tus emociones. Exprésate.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Si piensas primero cómo llegaron a esta situación, será más fácil resolverla.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Relájate, no seas demasiado dura contigo misma. Así el estado de ánimo de los dos mejorará.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

El futuro es incierto en tu proyecto personal. Tu pareja siempre estará a tu lado para apoyarte.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Ayuda a tu pareja para que saque todo su potencial con tu pareja, y deja que haga lo mismo por ti.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Cuando hagas algo con tu pareja a largo plazo, lo que importa es el camino más que el fin.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Las conversaciones entre ambos darán frutos, les permitirán compenetrarse mejor.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Es necesario cambiar algunas cosas en tu relación, enfrenta la realidad para saber qué modificar.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Tu decisión sobre ese tema es firme y nada, ni siquiera tu pareja, te hará cambiar de opinión.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

A veces lo que crees que es un gran problema no es tan difícil de resolver, concéntrate.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Hoy estarán muy conectados, estarán en sintonía mental y espiritualmente.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

En lugar de reprimir tus emociones negativas, convierte lo que te pase en cosas positivas.