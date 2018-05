Horóscopo del amor y sexo del 28 de mayo de 2018

ARIES: (20 MAR- 19 ABR) Es hora de hacer cambios importantes. Habla con tu pareja para que te apoye.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY) Tu pareja podría malinterpretar tus palabras y alterarse por algo que no quisiste decir realmente.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN) Tu pareja podría malinterpretar tus palabras y alterarse por algo que no quisiste decir realmente.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL) Cumple ese sueño de ir de vacaciones a ese lugar exótico, acompañada de tu pareja.



LEO: (22 JUL- 22 AGO) Tu intuición te servirá de mucho hoy para saber qué es lo que perturba a tu pareja.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET) Estás en varias cosas a la vez, pero no descuides algo de tiempo para pasarla con tu pareja.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT) Un viejo amigo que está en una relación estable te dará un buen consejo para tu situación actual.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV) Tu pareja te demostrará cuánto te conoce y te quiere, al ayudarte a resolver ese problema que te atormentaba.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC) Hoy vas a pensar mucho en tu pareja, tanto que te dará problemas para concentrarte en el trabajo.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE) La creatividad y productividad son cualidades que hoy estarán de tu lado.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB) No critiques mucho a tu pareja. Se paciente y trata de comprender sus problemas.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR) Hoy te toca dedicarte a ti misma, mereces relajarte y renovar energías.