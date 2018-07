Horóscopo del amor y sexo del 31 de julio 2018

A quién no le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo, sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Surgirá un problema que podría causar un conflicto. Trabajen juntos y lograrán resolverlo sin mayor problema. Pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Hoy deberás permitir que tu pareja arregle sus propios asuntos. Más adelante podrán divertirse juntos de nuevo. Pose del día: La nota X. Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris. Si no notas nada, ten en cuenta que va a ser un gran ángulo para él.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Últimamente tu pareja envía señales contradictorias. Tal vez debas preguntarle de frente qué sucede. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Un malentendido con tu pareja tendrá resultados graciosos. Habla con la mayor claridad posible. Pose del día: El cocinero. Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Sabrás qué rumbo tomar en tu vida. Tu pareja te apoyará y será tu ancla en estos momentos. Pose del día: El cocinero. Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

El esfuerzo que has puesto en esta relación rinde sus frutos. Tu pareja está encantada contigo. Salgan a celebrar. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Esfuérzate para lograr mayor armonía con tu pareja. La recompensa será grande. Pose del día: El sacacorchos. Haz que se pare frente a ti y toma la base de tu pene con tus dos manos e introdúcelo lentamente a tu boca.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Hoy te levantarás sabiendo exactamente lo que quieres. Haz que tu pareja se embarque en esto contigo. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

El dinero no será tan abundante estos días, pero hay maneras creativas de pasarla bien. Pose del día. La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Tendrás una agenda muy ocupada y no podrás estar mucho tiempo con tu pareja, pero el esfuerzo valdrá la pena. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Cuidado con perder la concentración. Pide ayuda a tu pareja para mantenerte en el camino correcto. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Tu pareja puede ayudarte en casa, pero trata que los problemas en tu trabajo se queden ahí. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios. El movimiento de su boca a lo largo del pene resultará muy excitante.