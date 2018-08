Horóscopo del amor y sexo de hoy miércoles 1 de agosto de 2018

ARIES: (20 MAR- 19 ABR) Baja las defensas y déjate llevar por el profundo amor que sientes por tu pareja.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY) Cuidado con cómo reaccionas hoy ante lo que te dicen, trata de ser más comprensiva.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN) Di las cosas de frente y pide lo que necesitas en tu relación.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL) Crea un mayor nivel de intimidad, relájense y vayan despacio, pero juntos.



LEO: (22 JUL- 22 AGO) Hoy tu pareja te hará una propuesta exótica, no lo dudes y acéptala.

VIRGO: (23 AGO- 22 SET) Trata de no apresurar las cosas, lo bueno toma tiempo pero vale la pena.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT) Tu pareja te ayudará mucho con su energía positiva, déjate llevar.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV) Déjate llevar por tu intuición, y no pienses demasiado las cosas cuando estés con tu pareja.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC) Imagina todo lo que podrán hacer en la cama hoy, ¡y atrévanse!

CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE) Toma la iniciativa hoy, tu pareja estará complacida y se divertirán mucho.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB) Atrévete y toma ese riesgo, les hará bien salir de su zona de confort.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR) Tendrán bastante energía hoy para hacer mucho durante el día y pasarla bien en la noche.