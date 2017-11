Horóscopo chino 2017 de hoy 16 de noviembre

Las predicciones para lo que te espera llegan también a través del horóscopo chino. Cada día Trome te trae lo que puedes esperar para cada día de la semana según el signo que te corresponde de acuerdo con esta mirada oriental definida por un año específico.



RATA

A pesar de algunos errores, te irá bien en el trabajo. Toma una nueva dirección o escoge nuevos socios para trabajar.



BUEY

Tendrás que enfrentar problemas con referencia a tus hijos o padres. Conocerás a una personas que probablemente te atraerá desde el aspecto físico.



TIGRE

No inicies discusiones que terminarán en grandes peleas. Tu manera sarcástica de ver la vida te traerá muchos problemas.



CONEJO

Tus encuentros amorosos serán extraordinarios, y tu cariño será correspondido. Confía en tu intuición en lugar de estar sacando cálculos pesados.



DRAGÓN

Tu vida sentimental no estará llena de pasión, pero te traerá grandes satisfacciones. No te dejes irritar por pequeños problemas domésticos.



SERPIENTE

No te rindas si es que tu moral está baja. Ten cuidado porque siempre estás viviendo al límite.



CABALLO

Si eres soltero, te sentirás con la libertad de iniciar una nueva aventura amorosa. La influencia planetaria te ayudará a rescatar esa pobre situación amorosa.



CABRA

Evita a aquellas personas que tratan de llevarte al lado oscuro. Arregla los problemas del pasado y encontrarás paz en el futuro.



MONO

Te gustará seducir a todas las mujeres que veas, pero eso te traerá serios problemas. Algunas personas se fastidiarán debido a tu franqueza.



GALLO

Encontrarás problemas para equilibrar el personaje que eres en tu círculo social con tu vida privada. Serás fácilmente dominado por tus sentimientos y emociones.



PERRO

Sentirás que eres el objetivo para generar hostilidad. Tus hijos no se sentirán bien por tu comportamiento tirano.



CERDO

Tendrás mucho cuidado cuando tengas que trabajar con tu pareja. Muchas de tus ideas serán aprobadas, pero no serán suficientes para lograr el éxito.



