Horóscopo chino para 2018: ¡Inicia el año del Perro de Tierra!

Termina el período del gallo y se inicia el del perro, un signo honesto, fiel y protector que invita a las personas a ser más comprensivas, tolerantes e intuitivas si desean concretar sus metas. De acuerdo al año en que naciste, descubre qué te depara el futuro.



PERRO

‘El más leal’

Nacidos en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

SALUD: El cuerpo siempre necesita atención. Revisa periódicamente la salud de tus extremidades inferiores (piernas, tobillos y pies) y ten más cuidado con la alimentación.



DINERO: Este es un buen año para acceder a un ascenso laboral. Tendrás éxito en un concurso o examen que te asegurarán un mejor salario, solo sigue tu especialización.



AMOR: Pese a tu encanto personal, no es recomendable que inicies una nueva relación, aunque sí conocerás personas. Si estás en una relación, deberás realizar nuevas actividades con tu pareja.



CERDO

‘El más afortunado’

Nacidos en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

SALUD: Cuida tu salud emocional, evita la depresión y busca la compañía de amistades o familiares que sean afines a tus intereses. Esto redundará en una buena salud a lo largo del año.



DINERO: La energía te favorece en este aspecto. Es importante que busques asesoría al momento de realizar una inversión económica, así evitarás riesgos financieros y pérdida en el futuro.



AMOR: El año del perro te trae mucho carisma, ello te ayudará a encontrar una nueva pareja. Pero si ya tienes un compromiso, deberás ser cuidadoso y no caer en malentendidos



RATA

‘El más inteligente’

Nacidos en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

SALUD: Hazte un chequeo de tus oídos y aparato urogenital. Es posible que te sometas a alguna cirugía. Para evitar este vaticinio, dona sangre al menos dos veces durante este año.



DINERO: Un buen año para ahorrar, más no para emprender negocios nuevos. Vela cuidadosamente por tus inversiones y proyectos, porque podrían experimentar algunos reveses.



AMOR: Si bien conocerás personas interesantes, es recomendable que no te entusiasmes demasiado. Estás en un buen momento para reformular tu vida personal y no postergar tus sueños.



BUEY

‘El más fuerte’

Nacidos en 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

SALUD: Tu paciencia podría llegar al límite, controla la ira a favor de tu bienestar mental. Cuida también la salud de tu bazo, órgano indispensable para la digestión.



DINERO: Es posible que te enfrentes a ciertos obstáculos en el trabajo o negocios. Para remediar esto, sé ordenado y ten cuidado con el derroche de tu tiempo y dinero.



AMOR: Si inicias una nueva relación o ya estás comprometido en una, tu vida amorosa se tornará constructiva, sobre todo si te preocupas en mantener en orden tus emociones.



TIGRE

‘El más valiente’

Nacidos en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

SALUD: Tiendes a ser un signo de salud muy fuerte, pero este año el estrés y la fatiga te van a jugar trucos todos los días. Cuida tu vesícula biliar.



DINERO: Para mantener y mejorar el ingreso de dinero, accede a realizar estudios de capacitación. Evite las discusiones subidas de tono con tus compañeros de trabajo.



AMOR: Deberás superar las experiencias negativas o remover las relaciones tóxicas, así saldrás adelante. Si estás en una relación, procura demostrarle más paciencia a tu pareja.



CONEJO

‘El más prudente’

Nacidos en 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

SALUD: Durante el año del perro, vigila y fortalece tu sistema inmunológico. Es importante que te alimentes adecuadamente y descanses el tiempo suficiente para recuperarte todos los días.



DINERO: Una energía te dotará de simpatía. Aprovéchala a tu favor para conocer gente y formar sociedades de negocios que te ayudarán a incrementar tus ingresos económicos.



AMOR: Gran momento para iniciar un romance. Las personas viudas o separadas podrían volver a casarse si es que lo están buscando. Las emparejadas preservarán la armonía.

DRAGÓN

‘El favorito’

Nacidos en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

SALUD: Es parte de tu personalidad el ayudar en exceso, sin medir cuánto y a quién, y a veces resulta contraproducente para tu salud. Piensa también en ti.



DINERO: Para mejorar tus finanzas, en este año trata de acercarte a personas que no te hagan perder el tiempo o te inclinen hacia la pereza y las diversiones. Dedícate a asuntos importantes.



AMOR: Emprenderás una nueva relación sentimental y recordarás amores pasados sin culpas, sobre todo si es en segundas nupcias. Si tienes pareja, ambos podrían llamar a la cigüeña.



SERPIENTE

‘El más intuitivo’

Nacidos en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

SALUD: Te sumergirás en un ritmo frenético de vida. Busca técnicas de relajación y no descuides tu dentadura y garganta.



DINERO: Este periodo se presenta propicio para los negocios. Invierte y ello te proporcionará un estilo de vida más cómodo. Cuidado con prestar dinero a quien no debes.



AMOR: Si tienes pareja, deberás cuidarte de no caer en una pasión descontrolada con otra persona. Los solitarios sabrán expresar mejor sus sentimientos para conquistar.



CABALLO

‘El más libre’

Nacidos en 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

SALUD: Pon atención a la salud de tus ojos. Siempre en movimiento, procura este año hacer pausas. Visita jardines, parques, bosques y reservas naturales. Ganarás equilibrio.



DINERO: Percibirás un mayor ingreso económico. Resulta que tus inversiones pasadas empezarán a dar frutos. Mantendrás tu trabajo todo el 2018.



AMOR: Asistirás a más actividades sociales y tendrás buenas oportunidades para encontrar pareja. Si estás en una relación, tu amor será mucho más fuerte que antes.



CABRA

‘El más visionario’

Nacidos en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

SALUD: Haz tenido meses de mucho trabajo y preocupaciones. Acude a una sesión de relajación para mantener las emociones bajo control, así como la salud de tu estómago.



DINERO: Vivirás situaciones donde podrás mostrar todo tu liderazgo y esto a su vez te creará oportunidades laborales que significarán mejores ingresos económicos.



AMOR: Mejora tu relación, dándole mayor dedicación. En caso de que te halles solo, conocerás a una persona especial y ese vínculo se fortalecerá rápido para tu sorpresa.



MONO

‘El más versátil’

Nacidos en 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

SALUD: Debes prestar atención a tu intestino grueso y pulmones. No dejes de practicar un deporte, viajar y acercarte a la naturaleza para contrarrestar cualquier estado de ánimo negativo.



DINERO: Buen tiempo para mejorar la economía personal. Es posible que sea necesario que viajes o te movilices constantemente debido a trabajo. Encontrarás oportunidades adonde vayas.



AMOR: Es importante que corrijas errores o rectifiques algunas acciones si perjudicaste de alguna manera a tu pareja. Los solteros asimilarán lecciones pasadas y concretarán una relación.



GALLO

‘El más previsor’

Nacidos en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

SALUD: Luego de algunos altibajos, gozarás de bienestar espiritual. Aun así, es necesario que durante el año del perro chequees tu intestino delgado.



DINERO: Debes limitar los gastos innecesarios y elegir inversiones serias a largo plazo, como la adquisición de una casa o un apartamento.



AMOR: Participarás en más actividades sociales y en una de estas salidas, conocerás a una persona. Si ya te encuentras comprometido, buscarás compartir nuevas experiencias con tu pareja.





Agradecimiento: Sensey J. M. Kozono y Margarita Campos, director y profesora del Instituto de Cultura y Metafísica Oriental (ICMO). Facebook: ICMO. Correo: informes@energeticachina.com.