Horóscopo chino: ¿el amuleto del Dragón Chino puede atraer la buena suerte?

El Dragón Chino es uno de los animales mitológicos más importantes de las culturas asiáticas. Su belleza es inigualable porque está formado por partes de distintos animales que los hacen único. Por esta razón se le atribuye una suerte inigualable, así que los creyentes del horóscopo chino aseguran que llevar un amuleto con esta figura atraerá las energías positivas a tu vida.



Los Dragones Chinos cuentan con ojos de langosta, bigotes de bagre, melena de león, cuernos de ciervo, hocico de camello, nariz de perro, garras de águila, escamas de pez, y cola de serpiente. Además este animal es símbolo de fortuna, y nobleza.



Este animal trasmite mucho poder y la buena fortuna para cualquier situación de tu vida. El Dragón Chino vigila y protege a todos ante las adversidades, brindando seguridad familiar y personal.



¿Por qué el dragón chino es el amuleto que debes llevar contigo?

Las antiguas tradiciones chinas aseguran que el dragón, como una de las criaturas celestiales, personifica el dominio sobre los cuatro elementos que son tierra, agua, fuego y aire, dado que puede volar, vivir en tierra o agua y arrojar con su aliento tanto fuego como agua.



Al tener un dragón como amuleto, se transmitirá abundancia, prosperidad, poder, seguridad, protección, buena salud, buena suerte, divinidad, sabiduría, éxito y divinidad tanto a las personas como sus familias.



En el Feng Shui, la figura del dragón es comercializada en distintos colores y materiales, como cerámica, distintos tipos de resinas o piedras, inclusive el poderoso jade. Hay de muchas tonalidades, aunque quizá las más populares son las verdes y doradas



El verde y dorado o amarillo simbolizan la riqueza y prosperidad, por eso son tan populares, pero también encontrarás figuras en tonos azules, negros, rojos y otros tonos. Además, hasta en varios tamaños.



La posición que debe de tener el dragón es importante, ya que la más común es con la cabeza en alto y hay algunas que hasta sostienen orbes o perlas con sus garras , siendo una alegoría a la protección y buena fortuna que puedes adquirir.



¿Dónde se debe colocar este amuleto para atraer la suerte?

Existen lugares donde puedes colocar estos amuletos para alcanzar la buena suerte, así que lo ideal es elegir la ubicación exacta.



Cocina

Si te gusta cómo se ven en tu cocina lo ideal es que este dragón apunte al lavadero, así fortalece los beneficios de la riqueza, prosperidad y la oportunidad.



Oficina

Pon un dragón detrás el escritorio o silla donde te sientas, así atraerás la concentración y éxito.



Dormitorio

En habitación es necesario que lo ubiques con el símbolo feng shui del fénix en el área, porque trasmite demasiada energía que es necesario equilibrarla.



¿Dónde no ubicar el amuleto del Dragón Chino?

- No lo coloque en los baños, armarios o garaje: La energía de estos sectores de la casa no es la óptima, por lo que lo mejor sería no dejarlos ahí.



- No tenga más de Cinco dragones en su casa: Pasar esta cantidad recomendada de dragones afectara a los ambientes.



- Colocar más de tres juntos puede causar un triángulo malicioso e improductivo en su hogar.



- No ponga dragones por encima de la altura de la nariz: Así que evite las estanterías y lugares difíciles de alcanzar.



- Colocar un dragón feng shui en un rincón: Un sitio tan estrecho solo va a restringir al dragón.



- Los dragones nunca se deben pisar: Si tiene una alfombra de dragón o algo que se coloque en el piso retírelo rápidamente.