¿Conoces qué significan las líneas de tu mano? En esta nota te lo contamos toditito ¡No te quedes con la curiosidad!

Hace poco descubrimos qué significa la letra M en nuestras manos y nos sorprendimos. Pero eso no es todo, las líneas de nuestra mano no solo pueden revelar una información valiosa sobre nuestro carácter, aptitudes o incluso el futuro. La longitud de tus dedos, su grosor o la forma de nuestra mano también dicen muchas cosas de nosotros. ¿No lo crees? ¡Entonces lee esta nota!



En la siguiente nota podrás conocer lo que las líneas de tus manos esconden sobre tu futuro y cómo vas evolucionando en la vida. Con estos tips no volverás a ver tus manos de la misma manera. ¿Sigues sin creer? ¡Sigue leyendo!

Aquí conocerás cada uno de los significados de las líneas de tu mano. Aquí conocerás cada uno de los significados de las líneas de tu mano.

Primero debes saber sobre las formas de las manos:



Forma cuadrada: Responde a los oficios de la artesanía o la agricultura. Es la mano de tierra que se asocia al planeta Marte.



Fina y ovalada: Es la mano de los escritores, psicólogos y, en algunos casos, de los médicos. Está ligada al elemento del agua y al planeta Venus o a la Luna (en caso de que la piel sea muy blanca).



Carnosa: es la mano de los comerciantes, de los kinesioterapeutas y de los profesores que transmiten con pasión todo su conocimiento. Se representa con el fuego y corresponde al planeta Júpiter.



Alargada y huesuda: la mano del aire es aquella de los investigadores, ingenieros y de muchos oficios intelectuales. Se asocia con el planeta Saturno.

La forma de tus manos significa mucho a la hora de leer las líneas. La forma de tus manos significa mucho a la hora de leer las líneas.

Ahora, los dedos:



Recuerda que cada dedo está asociado a un planeta: el pulgar corresponde a Venus, el índice a Júpiter, el corazón a Saturno, el anular a Urano y el meñique a Mercurio.



Dedos cortos: eres una persona reflexiva, organizada y precisa. Inspiras confianza. Eres excelente en las profesiones que se enmarcan en la rama científica.



Dedos largos: la paciencia, la perseverancia y la lógica te caracterizan. También demuestras tener mucha imaginación.



Dedos gruesos: eres bastante materialista y demuestras ser bastante práctica. Esto compensa la cierta tendencia que tienes a ser algo perezosa.



Dedos finos: son símbolo de un fuerte idealismo, de cierta sensibilidad. Eres alguien altruista y gentil.

Cada dedo de tu mano representa un planeta Cada dedo de tu mano representa un planeta

Las líneas principales de las manos:



Estas líneas que tienes en las palmas de tu mano representan tu existencia. Ahora míralas y corrobora si las líneas de ambas manos coinciden, porque en algunos casos esto pueden ser diferentes



La línea de la vida: esta línea traza la evolución de la persona desde su nacimiento hasta su muerte. Su longitud no corresponde a la duración de la vida, así que no te preocupes. Una línea de vida muy marcada indica, por ejemplo, un cierto don para el deporte.

La línea de la vida es una de las más importantes de la mano. La línea de la vida es una de las más importantes de la mano.

- La línea de la cabeza: pegada o no a la línea de la vida, nos aporta información sobre nuestra manera de actuar o de pensar.

Quiromancia Quiromancia

-La línea del corazón: esta línea te informa sobre tus sentimientos y tus relaciones en general. Por ejemplo, si la línea es muy recta, indica una cierta objetividad, es decir, una cierta indiferencia.

Quiromancia Quiromancia

- Línea del destino (o de la suerte): Estas líneas, también llamadas 'Las pulseras' rodean la muñeca y la base de la palma. Son considerados como anillos de la buena suerte.



1. Número de pulseras: Una pulsera trae suerte, dos traen mejor suerte y tres o más, la mejor.



2. Punteada: Si está punteada hacia la mitad de la palma es un aviso para la salud.



3. A la mitad: Una pulsera a la mitad muestra una vida media.