Consejos para tener éxito en el trabajo según tu signo zodiacal

En algunas ocasiones, por más esfuerzo que le dediquemos, jamás podemos alcanzar los objetivos que nos trazamos en nuestro centro laboral. Ya sea por actividades que salieron última hora, reuniones que nos retrasaron o simplemente porque no nos planificamos bien y todo se nos acumuló, lo cierto es que si queremos alcanzar el éxito dependerá de la manera cómo nos organicemos y la actitud que tomemos frente a él.

Para llegar a la cima en el trabajo, de una forma fácil y provechosa, el astrólogo Walter Mercado brindó en People en español algunos consejos a cada signo zodiacal.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Es un signo que adora trabajar de manera independiente. Si se le acumulan las cosas, se le aconseja que las tome con calma, pero sin pausas. “Tendrás miles de proyectos y planes en tu mente, pero tómalos todos a tu propio ritmo. Lograrás más haciendo menos”, señala Mercado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Los de este signo son sumamente pacientes y buscan obtener dinero con mucho empeño. El astrólogo recomienda que para que consigan sus metas no finjan lo que no son. “Tu honestidad y franqueza te abrirá nuevas puertas en lo profesional”, dijo.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Es un signo que puede ser inestable en el trabajo por la intensa necesidad de cambio y constante curiosidad. Le recomiendan dividir su tiempo de forma sabia para que paso a paso llegue a cumplir sus objetivos más de prisa.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Mercado recomienda a los nacidos bajo este signo no permitir que nada ni nadie de su pasado entorpezca sus planes. “No seas víctima de quien se quiere recostar de ti. Haz lo tuyo con excelencia y dedicación”, manifestó.

LEO (julio 23-agosto 22)

Las decisiones acertadas lo llevarán por el camino correcto. Se le recomienda no cargar con problemas ajenos y dividir su tiempo para cumplir con todas sus obligaciones. Asimismo, tener tiempo de calidad para divertirse, disfrutar de la vida y embellecerse.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Es el signo del servicio, del trabajo y de la inventiva, y aunque le gusta estar atento a lo que pasa en su trabajo, debe tener cuidado en qué gasta su tiempo, energía y dinero. Algo que se le aconseja es saber escuchar. “No hay fronteras ni límites que no alcances si así te lo propones. Aprende a ahorrar y nunca te faltará dinero, tiempo y mejor salud”.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Para alcanzar al éxito debe demostrar su riqueza creativa y artística. Debido a que estará regido por el planeta del orden y la disciplina, llegará a estabilizarse económica y profesionalmente. “Estarás más fuerte, decidido, arriesgado, valiente y más seguro de ti mismo”, señaló el astrólogo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Al ser un signo valorado y respetado por muchas personas, deberá tener cuidado con frustrados o mediocres que traten de atacarlo desde las sombras. Se le recomienda poner freno a tantas obligaciones y hacer menos, pero con calidad.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Los nacidos bajo este signo brillan en administración, negocios, arte, deportes y leyes. Mercado le pide no atraer la mala suerte pensando y hablando de pobreza, limitaciones y necesidades. “Todo lo relacionado con reinventarte estará bajo aspectos maravillosos”.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Ideas brillantes y geniales surgirán en la mente de los que son de este signo. El astrólogo le aconseja seguir su intuición o consultar con su voz interior para tomar las mejores decisiones. Además, sabrá administrar y dirigir a otros con diplomacia, tacto y sabiduría.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Para llegar a la cima, les recomienda hacer las cosas con pasión y entrega total, y a no conformarse con la mediocridad. “No hagas nada que vaya en contra de tus deseos personales. No digas lo que no sientes”.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Es un signo al no nada ni nadie le impedirá seguir creciendo, lo cual lo llevará a ser admirado por muchos, pero también criticado por otros; por ello, Walter Mercado le pide eliminar a las personas tóxicas de su vida. “No vuelva a confiar en quien te ofrece la gloria y luego te lleva al infierno. Pregunta, investiga, oriéntate correctamente antes de comprometerte”.