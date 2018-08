Horóscopo del día jueves 2 de agosto de 2018

Aries : Cambia de planes con respecto a esa persona, ya que no tiene buenas intenciones contigo. Reflexiona.



Tauro: Buen día para solucionar problemas domésticos. En el plano laboral, recibirás una buena propuesta.



Géminis: Podrías retomar un antiguo proyecto, pero trata de no cometer los mismos errores. Evita malgastar tu dinero.



Cáncer: Buscan dañarte, pero te darás cuenta y alejarás el peligro. Debes acercarte más a tu familia.



Leo: Es tiempo de innovar, de hacer cosas diferentes. Una llamada te alertará de algo importante para ti.



Virgo: Trata de generar armonía dentro de tu hogar, eso te dará tranquilidad. Déjate llevar por tus instintos.



Libra: Cuida tus objetos personales, podrías perder algo muy valioso para ti. Recibirás una grata noticia.



Escorpio: Compartes un gran secreto con esa persona, quien pronto te dará una agradable sorpresa. Te irá bien.



Sagitario: Riesgo de ruptura o pelea con una gran amistad si continúas con esa actitud. Ten en cuenta a tu familia.



Capricornio: No juegues con los que te aprecian de verdad. Deberás tomar una decisión importante.



Acuario: Pon en práctica todo lo que sabes para crecer en lo profesional. Evita los celos, busca la armonía.



Piscis: Abre tu corazón a la gente que te quiere. Aprovecha sus consejos. Conocerás a alguien especial.



