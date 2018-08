Horóscopo 2018 del día jueves 9 de agosto

Aries: Empieza el día con la mejor actitud, es importante para poder avanzar. Confía en la luz que te ilumina.



Tauro: Debes tener más paciencia con la gente que está a tu alrededor. Recibirás algo que no esperabas.



Géminis: Te sientes motivado a innovar en algunas cosas, pero analiza bien si vale la pena. Escucha consejos.



Cáncer: Evita hacer algo de lo que te puedas arrepentir. Controla ese mal carácter y da lo mejor de ti.



Leo: Sentirás un poco de estrés por la acumulación de trabajo, pero tu capacidad te permitirá salir adelante.



Virgo: Una buena noticia levantará tu ánimo. No te dejes presionar y toma tus propias decisiones.



Libra: Escucha a quienes te brindan buenos consejos. Insiste y camina por el lado correcto.



Escorpio: Los cambios de clima te pueden afectar, cuida tu salud. Evalúa si esa propuesta es conveniente.



Sagitario: Lo primero que debes hacer es reconocer tus errores. Esa persona necesita de ti.



Capricornio: Evita los celos desmedidos con tu pareja. Prepárate para dar el gran salto profesional. Tú puedes.



Acuario: Pasas por una etapa de reflexión, no te culpes por acciones que no pudiste evitar. Todo saldrá bien.



Piscis: Pon más atención a tu trabajo, no des importancia a actitudes que no valen la pena. Bebe líquidos calientes.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE