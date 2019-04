Horóscopo del domingo 14 de abril de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones

Aries: Día ideal para rflexionar sobre las cosas que estás viviendo. Disfruta este domingo con los tuyos.



Tauro: Sientes que las cosas mejoran y eso es bueno. Aprovecha el día para estar con los seres queridos.



Géminis: Una palabra bien dicha puede evitarte problemas. Después de la tormenta, llega la calma. Sonríe.



Cáncer: Organiza y planifica tus metas de la semana. Ejercítate un poco más y tu cuerpo te lo agradecerá .



Leo: Te pondrá de buen humor compartir con la gente que amas. Estás en una etapa de proyección.



Virgo: Es domingo y da lo mejor de ti para que sea un excelente día. Come sano y bebe más líquidos.



Libra: Confía en tu instinto,si ya estás decidido en cambiar ciertos asuntos, hazlo. Pon en orden tus ideas.



Escorpio: No confíes ciegamente en todo lo que te dicen. En tu hogar, recibirás noticias alentadoras.



Sagitario: Aunque no creas, esa persona tiene interés en ti. Practica ejercicios, te sentirás mejor de salud.



Capricornio: Es tiempo de cambiar, da paso a nuevas ideas. Dedica este domingo a descansar un poco más.



Acuario: Un momento de reflexión es necesario para planear lo que se viene. Esa persona te dará la mano.



Piscis: Sientes deseos de hacer algo diferente, pero ten presente que todo cambio debe ser para avanzar.