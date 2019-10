Horóscopo de hoy domingo 20 de octubre de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones

Aries: Te sientes cansado después de una semana intensa. Excelente ocasión para disfrutar al lado de tus seres queridos.



Tauro: Abre tu corazón y entiende a esos familiares, incluso a los que se portaron mal contigo. Tiempo de perdonar.



Géminis: Te llenas de fe y buen humor para superar algunas dificultades. Recibirás una noticia alentadora.



Cáncer: Te darás cuentas de que esa persona no tiene buenas intenciones contigo. Es hora de fijar posiciones.



Leo: Lo mejor está por venir, no dejes que te invada el pesimismo. Surge una idea que puede traer muchos beneficios.

Virgo: Es domingo y busca hacer actividades diferentes que te permitan vencer el estrés. Cuídate de gente envidiosa.



Libra: Un paseo al aire libre o una visita a un ser querido siempre son ideales para estrechar lazos familiares.



Escorpio: Te sientes confundido y desmotivado por algunas cosas que has vivido. Lo mejor es esperar a que las aguas se calmen.



Sagitario: Podrías caer en los mismos errores del pasado, necesitas replantear lo que no funciona. Reflexiona.

Capricornio: A veces es bueno dejarse llevar por la emoción y hacer lo que a uno más le agrada. Disfruta.



Acuario: Si no estás de acuerdo con algo, no lo hagas. Pronto tendrás lo que tanto deseas. Ten paciencia.



Piscis: Es hora de decisiones, no tengas dudas. Busca hablar con esa persona y exprésale lo que sientes.