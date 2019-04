Horóscopo del domingo 21 de abril de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones

Aries: Nada mejor que un domingo en paz y en familia. No te precipites en juzgar a esa persona. Reflexiona.



Tauro: Pon en orden tus ideas, buen día para reconciliaciones. Recibirás una invitación para salir.



Géminis: Confiesa lo que sientes, lo mejor es decir las cosas claras. Un familiar cercano te dará una sorpresa.



Cáncer: Recuerda que lo mejor es estar en paz con uno mismo. Dedica el domingo a conversar con tus seres queridos.



Leo: Estás en una buena etapa personal, eso se debe a la madurez que has alcanzado. Haz lo que más te guste.



Virgo: Surgen dudas sobre la relación con tu actual pareja, medita bien lo que vas a hacer. Levanta el ánimo.



Libra: Hacer el bien es lo mejor para estar en paz con uno mismo. Disfruta del domingo, pero evita los excesos.



Escorpio: Recibirás la respuesta a esa noticia que tanto te preocupaba. Hay gente que busca dejarte mal.



Sagitario: Después de días agitados, llegó el momento de descansar. Come algo ligero y bebe más líquidos.



Capricornio: Debes ser más flexible, escucha las opiniones de los demás. Deja de lado lo que no te conviene.



Acuario: Vives un momento muy importante en tu vida, pero algo te incomoda. Llega el momento de definiciones.



Piscis: Sientes deseos de hablar y expresarte, te hará bien. Esa persona desea reunirse a solas contigo