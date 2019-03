Horóscopo del domingo 24 de marzo del 2019

Aries: Busca el bienestar de las personas que amas. Necesitas despejar tu mente, hoy es domingo, relájate.



Tauro: Si te dejas llevar por malos pensamientos, terminarás mal. Sé justo y la vida te sonreirá.



Géminis: Evita las discusiones de pareja o familia, sé más amable. Reflexiona sobre el momento que vives.



Cáncer: Tienes fuerza mental, eso te ayudará a superar pequeños inconvenien- tes. Disfruta este día.



Leo: Una noticia te alegra la jornada, permite que la emoción te capture. Es importante salir de la rutina.



Virgo: Buen momento para agradecer por todo lo que recibes. Valora a las personas que se portan bien contigo.



Libra: Las cosas pasan por algo, no des tantas vueltas a un asunto que está en el pasado. Cambia para mejorar.



Escorpio: Es un excelente día para expulsar todo lo malo, te sentirás mejor. Esa per- sona te tiene muy presente.



Sagitario: Percibes que te hace falta algo, pero no sabes qué. Muestra lo mejor de ti, tu familia lo aprecia.



Capricornio: Este domingo trae buenas vibras para ti, respira profundo y disfruta rodeado de tus seres queridos.



Acuario: Una grata sor- presa te espera, pero debes tomar las cosas con calma. Escu- cha consejos y decídete.



Piscis: Para que tu vida se llene de armonía, pri- mero debes sentirte bien con- tigo mismo. Recupera energías.