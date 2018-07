Horóscopo 2018 del 29 de julio

Aries: Este es un buen día para disfrutar de tus seres queridos. Si es posible, sal a dar un paseo en familia.



Tauro: Posible comunicación con alguien que fue muy importante en tu vida. Es domingo, relájate.



Géminis: Te sientes mejor luego de esos inconvenientes. Deja de lado los rencores y mira el futuro con optimismo.



Cáncer: Si tus palabras van a herir a alguien que está a tu lado, lo mejor es quedarse callado. Reflexiona.



Leo: Respira hondo, toma aire fresco y planifica lo que vas a hacer en la semana. Esa persona piensa en ti.



Virgo: Esas experiencias del pasado te deben servir para no volver a cometer los mismos errores. Estás a tiempo.



Libra: Tal vez necesitas cambiar de aires o hacer algo diferente. La buena alimentación es clave para la salud.



Escorpio: Hay gente que habla de más, no hagas caso. Si tienes tiempo, date la oportunidad de salir de la rutina.



Sagitario: Debes ser sincero contigo mismo y aceptar tus errores. Cuidado con lo que dices, evita discusiones.



Capricornio: A veces es bueno dejarse llevar por la emoción y hacer lo que a uno más le guste. Disfruta.



Acuario: Si no estás de acuerdo con algo, no lo hagas. Pon en orden tus ideas y decídete a avanzar.



Piscis: Busca hablar con esa persona y exprésale lo que sientes. Pronto llegará la oportunidad que esperas.{horóscopo}