En la astrología, Escorpio es el octavo signo del zodiaco, el primero de naturaleza negativa y el tercero de cualidad fija. Simboliza la destrucción y el renacimiento, y está regido por los planetas Marte y Plutón.

Los nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre pertenecen a este signo, siendo sus características principales ser muy intensos y poseer una energía emocional única. Y aunque pueden parecer tranquilos, tienen una agresión y magnetismo interno.

Los hombres y mujeres Escorpio tienen una personalidad muy absorbente y quieren abarcar todo. Son muy tenaces y muy exigentes consigo mismos y también con los demás. Además, son afables, buenos tertulianos, reservados, corteses, son tremendamente poderosos y su carácter puede causar enormes beneficios o grandes riesgos para los demás.

Debido a la forma de ser este signo, que utiliza su enorme energía de forma constructiva, conozcamos algunos famosos de este signo.

KATE DEL CASTILLO

​

Kate del Castillo es una actriz mexicana de cine y televisión nacida el 23 de octubre de 1972. Radica en la ciudad de Los Ángeles, California, y cuenta con la nacionalidad estadounidense desde 2015. Participó en diez telenovelas, debutando en 1980 en la película “El último escape” y se dio a conocer en 1991 en la novela “Muchachitas” en el papel de Leticia.



En 2002 y 2003 comenzó una gira internacional junto al actor argentino Saúl Lisazo, otra figura bien conocida en México, con su obra Cartas de amor. En noviembre de 2007, fue nombrada una de las "Estrellas del año" por la revista People en español. Para el 2011 interpretó a Teresa Mendoza en “La reina del Sur”, cuya segunda temporada se lanzó este 2019.



Kate del Castillo es una mujer apasionada con su trabajo. (Foto: AFP)

ANGÉLICA VALE

​

Angélica Vale es una actriz, comediante y cantante mexicana que nació el 11 de noviembre de 1975. Apareció por primera vez en la televisión a los 2 meses de nacida en la telenovela “El milagro de vivir”, protagonizada por su madre Angélica María. En 1978 participa en la novela “Muñeca rota” y en dos películas. En 1980 debutó con la comedia musical “Zoila Sonrisas”. En 1984 debutó en la comedia musical “El Mago de Oz”, entre producciones.



En 1998 obtiene su primer protagónico en la novela juvenil “Soñadoras”. Para el 2006, la actriz hace la voz de Bibi y varios huevos de confeti en “Una película de huevos”, además de hacer la voz de Ellie en “La Era del Hielo 2”. También fue la protagonista de “La fea más bella” y así continuó en ascenso su carrera.



Angélica Vale es una conocida actriz de comedia. (Foto: AFP)

CHYNO MIRANDA

​

Jesús Alberto Miranda Pérez, más conocido como Chyno Miranda, nació el 15 de noviembre de 1984. Es un cantante venezolano que formó parte de muchos grupos musicales antes de debutar como parte del dueto Chino y Nacho, y como son Calle Ciega, Scala 1, Censura C y el Reality Show de Venevisión Generación "S".



El 26 de agosto de 2017 contrajo matrimonio con la venezolana y comunicadora social Natasha Araos.



Chyno Miranda se hizo conocido con su dueto Chino y Nacho. (Foto: AFP)

KENDALL JENNER

​

Kenall Jenner nació el 3 de noviembre de 1995. Es una modelo, empresaria y personalidad de televisión estadounidense.



En 2017 se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo, según Forbes, con ganancias de 22 millones de dólares, destronando a Gisele Bündchen quien venía liderando la lista desde 2004.



Kendal Jenner comenzó su carrera como modelo luego de firmar con Wilhelmina Models a los 14 años. (Foto: AFP)

KATY PERRY

​

Katy Perry nació el 25 de octubre de 1984. Es una cantante, compositora, escritora, guitarrista, pianista, actriz, embajadora, empresaria y modelo estadounidense, jueza del programa de talentos American Idol, que saltó a la fama en 2008 con “I Kissed a Girl” y “Hot n Cold” de su álbum debut “One of the Boys” (2008).



Ha recibido numerosos premios, incluyendo tres menciones en el Libro delos Récord Guinness, a su vez ha figurado varias veces en la lista de las “mujeres que más ganaron en la música” de Forbes y en el 2015 encabezó la lista tras ganar 135 millones de dólares tan solo en ese año. En julio de 2012, lanzó un documental autobiográfico titulado “Katy Perry: Part of Me”, en él dio detalles de la disolución de su breve matrimonio con actor y comediante Russell Brand.



Durante las primeras etapas de su carrera, el estilo musical de Perry estaba centrado en la música cristiana y aspiraba ser tan exitosa como Amy Grant. (Foto: AFP)

ANNE HATHAWAY

​

Anne Hathaway es una actriz y cantante estadounidense que nació el 12 de noviembre de 1982. Ganó el premio Óscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG a la Mejor actriz de reparto por su interpretación en “Los miserables”.



La revista People la nombró como una de las grandes estrellas descubiertas en 2001 y apareció por primera vez en la lista de las 50 personas más bellas del mundo de dicha revista en 2006.



Anne Hathaway fue educada como católica con lo que ella consideraba "valores realmente fuertes", y había expresado su deseo de convertirse en monja durante su infancia. (Foto: AFP)

LEONARDO DI CAPRIO

​

Leonardo Di Caprio nació el 11 de noviembre de 1974. Es un actor, productor de cine y televisión, ambientalista y guionista estadounidense. Ha recibido numerosos premios entre los que destacan, un Óscar al mejor actor y un premio BAFTA por “El renacido”, dos Globos de Oro al mejor actor de drama por sus actuaciones en “El aviador” (2005), en “El renacido” (2016) y un Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical por “El lobo de Wall Street” (2014).



Comenzó su carrera apareciendo en comerciales de televisión antes de actuar en roles recurrentes de series de televisión como en “Santa Bárbara” y “Los problemas crecen”, a principios de los años 1990. Hizo su debut fílmico en la comedia de ciencia ficción y terror “Critters 3” en 1991. Alcanzó la fama mundial por la película “Titanic”.



Como ecologista comprometido, Leonardo ha recibido elogios de los grupos ambientales por optar volar en vuelos comerciales en lugar de aviones privados, como la mayoría de las celebridades. (Foto: AFP)

EMMA STONE

​

Emma Stone nació el 6 de noviembre de 1988. La actriz y cantante estadounidense ha recibido numerosos premios, entre ellos: un Óscar, un BAFTA, un SAG y un Globo de Oro, a mejor actriz, por su interpretación en la cinta “La La Land”. El año 2012 entró a la lista de las actrices más prometedoras de Hollywood.



Comenzó su carrera apareciendo en obras teatrales en el Valley Youth Theatre de Phoenix como “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas” y “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”. Su primer papel en cine se dio en la comedia de “Greg Mottola Superbad” (2007). Obtuvo reconocimiento por sus trabajos posteriores en producciones como “Easy A” (2010) y “The Help” (2011) en las cuales fue protagonista. Con “The Amazing Spider-Man” (2012), la actriz alcanzó la fama mundial.



Algunas publicaciones de medios de comunicación consideran que Stone es una de las actrices más talentosas de su generación. (Foto: AFP)

JULIA ROBERTS

​

Julia Roberts nació el 28 de octubre de 1967. Ganó varios premios como un Óscar a la mejor actriz. Es conocida por sus intervenciones en películas como “Magnolias de acero” (1989), Pretty Woman (1990), “El informe Pelícano” (1993), entre otros, convirtiéndose en la actriz mejor pagada en el año 2000, cuando protagonizó la película “Erin Brockovich” y por la que cobró veinte millones de dólares.



En 1999 se convirtió en la primera mujer en ser considerada la intérprete más rentable del año por los distribuidores norteamericanos, gracias a los éxitos de “Notting Hill” y “Runaway Bride”, manteniendo el liderato femenino durante diez años hasta que Sandra Bullock lo consiguió en 2009 gracias a “La Propuesta” y “Un sueño posible”.



En julio de 2006, la Tierra Biocombustibles anunció a Roberts como su portavoz y presidenta de la Junta Asesora para la promoción del uso de combustibles renovables. (Foto: AFP)

DEMI MOORE

​

Demi Moore nació el 11 de noviembre de 1962. Es una actriz, modelo y productora estadounidense. Después de realizar papeles pequeños en películas y un papel recurrente en la serie de televisión “General Hospital”, estableció su carrera en la década de 1990. Su actuación protagónica en “Ghost”, le valió una nominación a los Globos de Oro. Acto seguido apareció en películas con buenos resultados en taquilla como “A Few Good Men” (1992), “Indecent Proposal” (1993) y “Disclosure” (1994).



En 1996 recibió doce millones y medio de dólares por protagonizar la película “Striptease”. Para su siguiente película “G.I. Jane” (1997), la actriz tuvo que afeitar su cabeza para interpretar a la primera mujer en los comandos SEAL. A partir de entonces su popularidad en Hollywood empezó a decrecer y la actriz empezó a dedicar más tiempo a su familia.