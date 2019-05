Horóscopo de Géminis: características, personalidad y todo sobre este signo de aire

Horóscopo Géminis: 21 de mayo al 20 de junio | Las personas nacidas entre el 21 de mayo al 20 de junio pertenecen al signo de Géminis , el tercer del horóscopo. Este animal se caracteriza la dualidad de la mente, la capacidad de ver las dos caras de una misma moneda y la versatilidad. Su elemento es el aire y está predominado por el planeta Mercurio, así que suelen ser sociables, pero también son inalcanzables ya que nunca quiere estar ligado a nada ni nadie. Su símbolo es los gemelos, así que su carácter es doble, complejo y contradictorio.

Las personas que han nacido bajo este signo suelen empezar nuevas actividades con mucho entusiasmo, pero muchas veces les falta la constancia para realizarlos, ya que consideran que la vida es como un juego y buscan la diversión y nuevas situaciones para darle mucha más emoción a su día a día.



Un Géminis suele ser cortés, cariñoso, amable y generoso. A veces utilizan sus atributos para conseguir sus propios objetivos y son capaces de recurrir a la mentira sin perder su encanto con tal de obtener lo que quieren.



FICHA DE GÉMINIS

- Elemento: Aire

- Cualidad: Mutable

- Color: Verde, Amarillo

- Día: Miércoles

- Regente: Mercurio

- Mayor compatibilidad con: Libra, Acuario

- Mejor pareja para Matrimonio y Asociaciones: Sagitario

- Números de la Suerte: 3, 8, 12, 23

- Rango de Nacimiento: Mayo 21 - 20 Junio



CARACTERÍSTICAS DE GÉMINIS

Los géminis es un signo de aire y está dominado por Mercurio , lo que hace que sea una persona bastante contradictoria pero con muchas ganas de aprender todo lo que haya cerca de él. Son personas muy inteligentes, amantes de las buenas conversaciones, muy serenos y con muchas ganas de estar siempre haciendo algo que resulte nuevo para ellos. Sin embargo, pueden ser algo pesimistas en algunas ocasiones, lo que muchas veces requiere el apoyo de otras personas más óptimas cerca de ellos, quienes lograrán estabilizar sus emociones.



No son personas que se aten a algo o alguien para siempre, sino que quieren estar innovando y conociendo a nuevas personas que sumen cosas positivas a sus vidas, ya que odian la rutina y todo lo que tenga que ver con ella y les gusta sentirse libres e independientes, lo que les ayuda a tener relaciones amorosas muy largas.



Los Géminis son también personas muy emotivas, lo que se debe tener en cuenta. Son sencillos y, a veces, simplemente las palabras pueden hacerles daño. Por ello, ser amigo o pareja de Géminis va a conllevar que seamos mesurados con nuestras palabras y que aprendamos a tratarlos para no herir sus sentimientos. Por ello, también se blindan un poco y no dejan penetrar a las personas en lo más profundo de su ser.



VIRTUDES Y DEFECTOS DE GÉMINIS

- Virtudes de Géminis : Son personas muy divertidas, joviales, amables y elocuentes.



- Defectos de Géminis: Son bastantes charlatanes, mentirosos y muy superficiales.



¿CUÁL ES EL PERIODO DE GÉMINIS?

Se considera a alguien del signo Géminis cuando su sol natal empieza a manifestarse de forma plena, a partir del 21 de mayo, rango exacto del comienzo del mes de este signo. Por lo tanto, la actividad solar de esta casa afectará a los nacidos entre el 21 de mayo al 20 de junio.

GÉMINIS: PREDICCIONES 2019

Los géminis tienes una gran adaptabilidad y versatilidad. Las personas que nacieron bajo este signo son intelectuales, elocuentes, cariñosos, comunicativos e inteligentes. Tienen mucha energía y vitalidad. Les gusta hablar, leer, hacer varias cosas a la vez. Además, disfrutan con lo inusual y la novedad. Cuánto más variedad en su vida, mejor.



-Salud

Aleja de tu vida a esas personas con mala vibra, ya que te generan energías negativas, despídete de todo lo que te hace daño y desequilibrio emocional.



A la mitad del año, en realidad no se observan grandes trastornos en el ámbito físico pero al parecer has entrado en una fase depresiva debido a diversos problemas que no has podido resolver satisfactoriamente.



Es necesario que tomes cartas en el asunto pues de otra manera estarás contribuyendo tu mismo a crearte otro tipo de problemas.



-Dinero

Estarás recargado de mucha energía positiva y debes concentrarte en tus metas. Se presentaran nuevos proyectos, pero es necesario que analices cada uno de ellos para saber cuál es el que más te conviene.



Si no tienes trabajo, tranquilo a mitad de años encontrarás el trabajo de tus sueños, así que no desesperes.



-Amor

En todo lo concerniente al amor, en los primeros meses del año, al parecer tus múltiples actividades te impiden lograr que se dé una buena relación.



Desde hace tiempo has venido saliendo con algunas personas pero las mismas circunstancias han impedido que tu constancia sea la óptima.



Lo que no se puede pasar por alto es que ya sientes realmente ganas de formalizar algo pero no te atreves con los prospectos con los que ahora cuentas.