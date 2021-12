Un nuevo año llega y con ello otro devenir para tu vida. La vidente Soralla de los Ángeles comparte las predicciones para este 2022 de cada uno de los signos zodiacales y esta vez le toca a Cáncer. Conoce cómo te irá en el amor, el dinero y la salud si eres de este signo según el horóscopo a continuación.

Cáncer se encuentra dentro de los signos de agua. De los signos zodiacales, su carácter es el más variable: puede ser desde retraído e insociable hasta deslumbrante, atractivo y admirado.

CÁNCER EN EL TRABAJO PARA EL 2022

Es un año en el que vas a resaltar en el tema laboral, por fin se acaban los problemas de ámbito economico, vas a ser muy beneficiado en tu economía, sobre todo, vas a recibir un dinero extra, un préstamo. Algo llega a tus manos y tiene que ver con mucho dinero, así que darle el mejor uso.

CÁNCER EN LOS ESTUDIOS PARA EL 2022

A nivel profesional, te sale la carta de los estudios, retomas estudios o terminas una tesis. Todo te favorece, a poner lo mejor de ti. Esta carta te augura que a veces te desanimas, que dejas a mitad todo lo que has empezado, pero este año todo se va a concretar. Todo se consigue con fuerza y perseverancia, así que no te rindas.

CÁNCER EN EL AMOR PARA EL 2022

Tienes que poner mucha fuerza, mucha colaboración con la pareja, porque a veces tiras la toalla y no quieres continuar con esta relación, pero tienes para rato. Si te encuentras solito o solita, anímate, porque entre el mes de junio y agosto vas a encontrar a esa persona tan especial y es alguien a quien ya conoces. Puede ser una amistad muy cercana que al final se va a convertir en tu compañera de vida.

CÁNCER EN LA SALUD PARA EL 2022

Debes cuidar mucho el tema de los riñones, la alimentación es muy importante. Una sobrecarga energética se apodera de ti entre los meses de febrero y agosto. No descuides tu salud, cáncer, eleva un mantra de protección y di lo siguiente: ‘soy luz divina en acción, hoy y para siempre. De esta manera me sano curo y me protejo’. Hazlo 21 veces para que se restablezca tu salud.

