El Horóscopo Azteca fue creado por la antigua civilización mexicana antes de la llegada de los conquistadores españoles. Se dice que gran parte del zodiaco se basa en la astrología maya, aunque existen ciertas diferencias, pues en el caso del horóscopo maya, este está calculado entre fechas con un intervalo de dos meses similar al zodiaco occidental.

Este horóscopo fue elaborado matemáticamente de acuerdo al cálculo del tiempo, tal como se puede apreciar en su famoso calendario. Dentro de un mes, cada fecha es un signo distinto, un ejemplo es el signo del caimán, primer signo de este zodiaco occidental, que empieza el 4 de enero y la fecha que le continúa al día siguiente, el día 5 de enero es el signo de la casa, tercer signo zodiacal.

A diferencia del resto de horóscopos, la peculiaridad del azteca es que los signos corresponden a días concretos de nacimientos y no a períodos determinados. Además, no existe uniformidad en los símbolos elegidos si no que varían entre animales, plantas o cosas.

CALENDARIO ASTROLÓGICO AZTECA

No resulta sencillo interpretar el Calendario Astrológico de los Aztecas. Se sabe que fue copiado de uno que utilizaban los mayas y se encontró en forma de disco de piedra después de la destrucción de México en 1521. Representaba la lucha contra el pesimismo indígena a través de unos mensajes celestes; de ahí la importancia que concedía a los terremotos, eclipses, paso de cometas, etc.

El primer elemento del Horóscopo Azteca era la vida, a la que se representaba con la figura del caimán. A éste le seguían la casa, la flor, la serpiente, el ciervo, el jaguar, la caña, el conejo, el águila, el mono, el pedernal y el perro. Doce elementos, animales y vegetales bien distintos que formaban tres tipos de Calendarios: el año solar -formado por 365 días que se dividían en 20 meses de 20 días y 5 días adicionales-; el año sagrado - compuesto de 260 días a razón de 20 signos que se multiplicaban por 13 números-; y el año venusino -cuya relación con el solar era de 8 a 5; es decir, por cada 8 años solares se añadirán 5 venusinos-.

Los especialistas han simplificado todos estos calendarios en uno solo, similar al occidental pero cambiando los números por los nombres del Horóscopo Azteca.

HORÓSCOPO AZTECA

CAIMÁN O COCODRILO (CIPACTLI)

(04 de enero / 16 de enero / 18 de enero / 02 de febrero / 10 de marzo / 10 de marzo / 22 de marzo / 03 de abril / 15 de abril / 27 de abril / 09 de mayo / 21 de mayo / 02 de junio / 14 de junio / 26 de junio / 08 de julio / 20 de julio / 01 de agosto / 13 de agosto / 25 de agosto / 06 de septiembre / 18 de septiembre / 30 de septiembre / 12 de octubre / 24 de octubre / 05 de noviembre / 17 de noviembre / 29 de noviembre / 11 de diciembre / 23 de diciembre)

Es el punto inicial del calendario azteca. Simboliza el conocimiento y es un signo que le gusta la lógica y el buen sentido.

Planeta: Venus

Divinidad: Tonacatecuhtli

CASA (CALLI)

(05 de enero / 17 de enero / 29 de enero / 03 de febrero / 15 de febrero / 27 de febrero / 11 de marzo / 23 de marzo / 04 de abril / 16 de abril / 28 de abril / 10 de mayo / 22 de mayo / 03 de junio / 15 de junio / 27 de junio / 09 de julio / 21 de julio / 02 de agosto / 14 de agosto / 26 de agosto / 07 de septiembre / 19 de septiembre / 01 de octubre / 13 de octubre / 25 de octubre / 06 de noviembre / 18 de noviembre / 30 de noviembre / 12 de diciembre / 24 de diciembre)

Representa la generosidad y se le relaciona al mundo interior, el hogar, la mujer y todo lo relacionado con ella. Las personas de este signo rara vez se encuentran solas y disfrutan la vida en familia.

Planeta: Venus

Divinidad: Tepeyolohti

FLOR (XOCHITI)

(06 de enero / 18 de enero / 30 de enero / 04 de febrero / 16 de febrero / 28 de febrero / 12 de marzo / 24 de marzo / 05 de abril / 17 de abril / 29 de abril / 11 de mayo / 23 de mayo / 04 de junio / 16 de junio / 28 de junio / 10 de julio / 22 de julio / 03 de agosto / 15 de agosto / 27 de agosto / 08 de septiembre / 20 de septiembre / 02 de octubre / 14 de octubre / 26 de octubre / 07 de noviembre / 19 de noviembre / 01 de diciembre / 13 de diciembre / 25 de diciembre)

Se caracterizan por ser personas con un fuerte sentido de la intuición y son muy sensibles.

Planeta: Venus

Divinidad: Xochiquetzal

SERPIENTE (CÓATL)

(07 de enero / 19 de enero / 31 de enero / 05 de febrero / 17 de febrero / 01 de marzo / 13 de marzo / 25 de marzo / 06 de abril / 18 de abril / 30 de abril / 12 de mayo / 24 de mayo / 05 de junio / 17 de junio / 29 de junio / 11 de julio / 23 de julio / 04 de agosto / 16 de agosto / 28 de agosto / 09 de septiembre / 21 de septiembre / 03 de octubre / 15 de octubre / 27 de octubre / 08 de noviembre / 20 de noviembre / 02 de diciembre / 14 de diciembre / 26 de diciembre)

Son personas luchadoras, intrépidas, valientes y combativas; líderes natos que buscan siempre conseguir su objetivo.

Planeta: Saturno

Divinidad: Chalchiúhtlicue

JAGUAR (OCÉLOTL)

(09 de enero / 21 de enero / 07 de febrero / 19 de febrero / 03 de marzo / 15 de marzo / 27 de marzo / 08 de abril / 20 de abril / 02 de mayo / 14 de mayo / 26 de mayo / 07 de junio / 19 de junio / 01 de julio / 13 de julio / 25 de julio / 06 de agosto / 18 de agosto / 30 de agosto / 11 de septiembre / 23 de septiembre / 05 de octubre / 17 de octubre / 29 de octubre / 10 de noviembre / 22 de noviembre / 04 de diciembre / 16 de diciembre / 28 de diciembre)

Los que nacieron bajo este signo se distinguen por ser nobles, llenos de energía, pero de carácter fuerte. Asimismo, tienen una gran ambición y orgullo.

Planeta: Júpiter

Divinidad: Tlazoltéotl

CAÑA (ACATL)

(10 de enero / 22 de enero / 08 de febrero / 20 de febrero / 04 de marzo / 16 de marzo / 28 de marzo / 09 de abril / 21 de abril / 03 de mayo / 15 de mayo / 27 de mayo / 08 de junio / 20 de junio / 02 de julio / 14 de julio / 26 de julio / 07 de agosto / 19 de agosto / 31 de agosto / 12 de septiembre / 24 de septiembre / 06 de octubre / 18 de octubre / 30 de octubre / 11 de noviembre / 23 de noviembre / 05 de diciembre / 17 de diciembre / 29 de diciembre)

Son personas a las que les gustan las contradicciones y muy polifacéticas. Se adaptan a cualquier lugar donde estén y tienen un gran encanto.

Planeta: Júpiter

Divinidad: Tezcatlipoca

CONEJO (TOCHTLI)

(11 de enero / 23 de enero / 09 de febrero / 21 de febrero / 05 de marzo / 17 de marzo / 29 de marzo / 10 de abril / 22 de abril / 04 de mayo / 16 de mayo / 28 de mayo / 09 de junio / 21 de junio / 03 de julio / 15 de julio / 27 de julio / 08 de agosto / 20 de agosto / 01 de septiembre / 13 de septiembre / 25 de septiembre / 07 de octubre / 18 de octubre / 19 de octubre / 31 de octubre / 12 de noviembre / 24 de noviembre / 06 de diciembre / 18 de diciembre / 30 de diciembre)

Les gustan los placeres de la vida y son muy bondadosos, sociables, cariñosos y familiares. Se caracterizan también por sufrir en exceso por las emociones.

Astro: La Luna

Divinidad: Mayáhuel

ÁGUILA (CUAYHTLI)

(12 de enero / 24 de enero / 10 de febrero / 22 de febrero / 06 de marzo / 18 de marzo / 30 de marzo / 11 de abril / 23 de abril / 05 de mayo / 17 de mayo / 29 de mayo / 10 de junio / 22 de junio / 04 de julio / 16 de julio / 28 de julio / 09 de agosto / 21 de agosto / 02 de septiembre / 14 de septiembre / 26 de septiembre / 08 de octubre / 20 de octubre / 01 de noviembre / 13 de noviembre / 25 de noviembre / 07 de diciembre / 19 de diciembre / 31 de diciembre)

Nacieron para ser líderes, son personas orgullosas, fuertes, valientes, autoritarias y dinámicas. Se sienten atraídos por retos que les permitan demostrar de qué están hechos.

Astro: El Sol

Divinidad: Xipe Totec

MONO (OZOMATLI)

(01 de enero / 13 de enero / 25 de enero / 11 de febrero / 23 de febrero / 07 de marzo / 19 de marzo / 31 de marzo / 12 de abril / 24 de abril / 06 de mayo / 18 de mayo / 30 de mayo / 11 de junio / 23 de junio / 05 de julio / 17 de julio / 29 de julio / 10 de agosto / 22 de agosto / 03 de septiembre / 15 de septiembre / 27 de septiembre / 09 de octubre / 21 de octubre / 02 de noviembre / 14 de noviembre / 26 de noviembre / 08 de diciembre / 20 de diciembre)

Son personas idealistas que nunca pierden la esperanza de conseguir sus objetivos a pesar de los obstáculos de la vida. Aprecia vivir buen y disfrutar de los placeres de la vida.

Planeta: Marte

Divinidad: Xochipilli

SÍLEX (TÉCPATL)

(02 de enero / 14 de enero / 26 de enero / 12 de febrero / 24 de febrero / 08 de marzo / 20 de marzo / 01 de abril / 13 de abril / 25 de abril / 07 de mayo / 19 de mayo / 31 de mayo / 12 de junio / 24 de junio / 06 de julio / 18 de julio / 30 de julio / 11 de agosto / 23 de agosto / 04 de septiembre / 16 de septiembre / 28 de septiembre / 10 de octubre / 22 de octubre / 03 de noviembre / 15 de noviembre / 27 de noviembre / 09 de diciembre / 21 de diciembre)

La impulsividad y la ambición son las claves de este signo porque gozan de gran fuerza de voluntad. Al mismo tiempo, son personas de gran imaginación y creatividad.

Planeta: Mercurio

Divinidad: Tezcatlipoca

PERRO (ITZCUINTLI)

(03 de enero / 15 de enero / 27 de enero / 13 de febrero / 25 de febrero / 09 de marzo / 21 de marzo / 02 de abril / 14 de abril / 26 de abril / 08 de mayo / 20 de mayo / 01 de junio / 13 de junio / 25 de junio / 07 de julio / 19 de julio / 31 de julio / 12 de agosto / 24 de agosto / 05 de septiembre / 17 de septiembre / 29 de septiembre / 11 de octubre / 23 de octubre / 04 de noviembre / 16 de noviembre / 28 de noviembre / 10 de diciembre / 22 de diciembre)

Las personas que nacieron bajo este signo son analíticas y amantes del orden. Son humildes, pero a la vez ambiciosos porque no se conforman con lo que tienen.

Planeta: Marte

Divinidad: Mictlantecuhtli

CIERVO (MÁZATL)

(08 de enero / 20 de enero / 01 de febrero / 06 de febrero / 18 de febrero / 02 de marzo / 14 de marzo / 26 de marzo / 07 de abril / 09 de abril / 19 de abril / 01 de mayo / 13 de mayo / 25 de mayo / 06 de junio / 18 de junio / 30 de junio / 12 de julio / 24 de julio / 05 de agosto / 17 de agosto / 29 de agosto / 10 de septiembre / 22 de septiembre / 04 de octubre / 16 de octubre / 28 de octubre / 09 de noviembre / 21 de noviembre / 03 de diciembre / 15 de diciembre / 27 de diciembre)

Transmite confianza, dulzura y parecen ser extrovertidos, pero internamente saben que solo se sienten bien con un grupo reducido de personas. Es un signo pacífico que detesta los problemas.

